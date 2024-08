Antonio David 'amenaza' a Kiko Hernández públicamente

Antonio David Flores es uno de esos personajes de la telebasura que nunca ha dejado indiferente a nadie. El pequeño ex Guardia Civil y colaborador de Sálvame y demás programas de Telecinco, tiene claro que no se va a callar ni media. Desde que fuera despedido de manera improcedente ('La Fábrica de la Tele' fue condenada por ello) y apaleado mediáticamente por la cadena, el ex de Rocío Carrasco está en guerra contra la cadena y varios de sus excompañeros. El último al que ha decidido atacar es Kiko Hernández.

Es importante recordar que la justicia nunca condenó a Antonio David por malos tratos por mucho que dijera Rocío Carrasco en la 'docuserie' que tenía pruebas y mostrara papeles con mayor o menor interés. Son numerosos los jueces (sí... y juezas) que le han quitado la razón a la nueva musa de la telebasura en la mayoría de las vistas y causas expuestas, pero la verdad tampoco importa mucho en los estudios de la cadena, ya que son varios los colaboradores y presentadores que le dieron la espalda drásticamente y a traición a Antonio David, si bien es cierto que cada vez son más los que se han ido posicionando más bien en contra de 'Rociito' y su relato único. Y eso que se exponen a la censura, insulto y boicot de personajes como Carlota Corredera.

Para defenderse del daño que afirma haber recibido tanto Antonio David como su familia, decidió abrirse un canal de YouTube hace pocos meses. En estos vídeos no ha dejado títere con cabeza y su última presa es su excompañero, Kiko Hernández.

"Sin tus protectores de 'La fábrica de la tele'"

“Cuando quieras, a la hora que quieras, hacemos un directo tú y yo, sin pinganillos, sin tus protectores de La fábrica de la tele, sin que te den órdenes. Un carita a cara, de hombre a hombre, como a ti te gusta, y nos contamos las cosas. Pero deja a mi hija en paz. Para que me contestes, que te voy a explicar quién eres, y que la gente sepa el personaje que hay detrás de ti", afirmó Antonio David. ¿Se atreverá Kiko Hernández a mantener un cara a cara? Va a ser que no...