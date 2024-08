Mucho cuidado si recibes en casa un paquete que no has pedido: esto es lo que te puede ocurrir

Las estafas están a la orden del día, por eso es importante estar muy atento a cualquier movimiento extraño que te pueda hacer pensar que estás siendo víctima de un engaño.

Si has recibido algún paquete en casa que no has pedido, es probable que estés siendo víctima de una estafa a través del método del brushing, en el que enviar productos no solicitados y luego intentar cobrarte por ellos. Los estafadores pueden seguir el envío con una factura, amenazando con acciones legales si no pagas, sobre todo si en un acto de ingenuidad abres el producto o hasta llegas a utilizarlo.

En estos casos es importante que no abras el paquete bajo ningún concepto porque después la situación se te puede complicar si el estafador en cuestión quiere que pagues por lo que te ha mandado.

Si el paquete parece venir de un comerciante específico o una plataforma de compras online, infórmales del paquete no solicitado. Y, si te llega algún tipo de factura o mensaje extraño, nunca pagues nada, ni dudes en denunciarlo a las autoridades.