Filtran quién podría ser la próxima concursante de Tu Cara Me Suena y saltan las alarmas

'Tu cara me suena' lleva encandilando a los amantes del espectáculo y la música desde hace más de una década. Antena 3 trajo a España el formato de este popular show en el que varios famosos compiten para ver quién imita mejor a cantantes conocidos tanto por su voz como por el aspecto físico.

Los fans de 'Tu cara me suena' esperan durante toda la semana la llegada del viernes por la noche para ver actuar a los concursantes que intentan sorprender al jurado con transformaciones y actuaciones diferentes. Su popularidad es inigualable y se trata de uno de los programas favoritos de la televisión en España.

Con el paso de las temporadas, multitud de famosos se han transformado para participar, aunque sea como invitado, en 'Tu cara me suena'. La primera vez que aparecen en pantalla es complicado que la audiencia consiga identificar quién está detrás del disfraz y de la voz. Esta es una de las mejores cualidades del concurso, no conocer quien son los participantes ni tampoco los invitados ya que le aporta una pizca de misterio que lo hace más interesante. Entre los participantes han destacado Edu Soto, Santiago Segura, Ana Morgade o Ruth Lorenzo.

Durante las vacaciones de verano, los seguidores han tenido la suerte de poder ver el programa en Antena 3. Una de las invitadas que más ha gustado a la audiencia es Rozalén. La cantante y compositora española triunfó en su actuación haciendo vibrar a los jueces y el público. Rozalén imitó a la perfección a Bonnie Tyler y su icónico ‘It’s a heartache’.

Después de participar por primera vez en 'Tu cara me suena', la cantante decidió cogió nuevamente el micrófono para contarle a todo el mundo cómo había sido su experiencia. "Me lo he pasado regular. Lo mejor ha sido sin duda compartir todo el día con mis compañeros, pero hay que reconocer el 'trabajazo' de que conlleva aquí y me gustaría volver mejor de esta manera que compitiendo, pero nunca diré que de este agua no beberé", afirmó Rozalén que dejó abierta la puerta a regresar al programa de Antena 3 en un futuro no muy lejano como concursante.