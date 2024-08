La Guardia Civil explica lo que tienes que hacer si te pica una medusa este verano

La playa es uno de los principales destinos en las vacaciones de verano. Con el calor estival, pocos planes son más apetecibles que tumbarse en la arena con un libro, algo de picoteo, buena música y darse un chapuzón de vez en cuando. Pero incluso este plan tan dulce y distendido exige tomar una serie de precauciones. Y no solo se trata de ponernos protector solar o hidratarnos con regularidad, sino qué debemos hacer si nos pica una medusa.

Uno de los principales miedos de los bañistas es, sin lugar a dudas, tener un encontronazo con una medusa, ese animal de cuerpo gelatinoso y tentáculos conocido por sus dolorosas picaduras. Si bien no todas son venenosas, es preferible no tentar a la suerte y evitar cualquier contacto físico con el ejemplar. De hecho, pueden desprender toxinas incluso después de muertas, por lo que si vemos una medusa en la arena es mejor no tocarla.

Pero como conviene estar preparados para cualquier escenario, la Guardia Civil ha compartido en su cuenta de X (antes Twitter) una serie de recomendaciones en caso de que nos pique una medusa. Hay que tener en cuenta que estos consejos tienen como finalidad mitigar el daño causado, pero no son la solución definitiva. En caso de que recibamos una picadura, deberemos acudir siempre a un profesional de la salud para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuados.

¿Qué debo hacer si me pica una medusa?

La forma de proceder en caso de que nos pique una medusa es muy sencilla. En primer, salir del mar y eliminar con cuidado los restos de tentáculos que hayan quedado sobre la piel. Una vez hecho esto, habrá que lavar la zona afectada con agua salada, nunca dulce, ya que esta podría romper las células urticantes y provocarnos otra picadura.

Por otro lado, no debemos rascarnos ni frotarnos la piel dañada con toallas u otras prendas, ya que esto podría ocasionar infecciones secundarias. Finalmente, habrá que aplicar frío durante 15 minutos sobre la picadura. En caso de que utilicemos hielo, no debemos ponerlo directamente sobre el área dañada, sino cubierto con un paño o toalla.