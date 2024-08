Sale a la luz la carta que demostraría que la muerte de Lady Di no fue un accidente: "El coche real chocará contra un túnel y matará a la princesa"

La muerte de Diana de Gales continúa siendo toda una incógnita. El 31 de agosto de 1997 Lady Di moría en un accidente de tráfico cuando huía de unos paparazzis que la perseguían junto a su pareja, pero durante años, y tras el fallecimiento de la reina Isabel, las teorías sobre un posible asesinato no han dejado de sucederse.

Este fin de semana el programa 'Fiesta' ha sorprendido a sus espectadores al sacar a la luz un documento que, supuestamente, llevaría años custodiado y que evidenciaría que el fallecimiento de Diana no fue un accidente, sino algo que llevaba un tiempo planeado.

Se trata da una carta anónima custodiada, hasta ahora, en una caja fuerte de Scotland Yard: "Llega a nombre del jefe de policía de aquel momento. Una carta que se titula 'Diana morirá en septiembre' y, como luego vimos, Diana murió el 31 de agosto, solo unas horas antes de lo que anunciaba la carta. Esto que yo tengo aquí es una copia de la original", explicó la periodista Concha Calleja.

Lady Di, en la recepción del hotel de Alicante en el que pasó la noche. / JOAQUÍN DE HARO / sd

"Diana tuvo dos accidentes de coche en ese año que no conocemos, en uno de ellos fallaron los frenos, pero la importancia que tiene esta carta es que Diana estaba siendo amenazada porque se había convertido en una persona muy molesta, especialmente desde que empezó su lucha contra las minas anti persona. A mí no me cabe la menor duda de que Diana muere en un accidente de coche intencionado y planeado".

El contenido de la carta anónima

"Sé que se está planeando un accidente de coche a Diana. El coche real chocará contra un túnel y matará a la princesa. El plan se llevará en algún momento de septiembre, quizá a mediados de mes. No intente detenernos. Se arriesga a perder a la reina y al país. Firmado: una persona peligrosa".