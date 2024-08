Lo último de Mercadona para el insomnio: con estas pastillas dormirás a pierna suelta

Siempre escuchamos que una buena dieta y alimentación, así como el ejercicio físico son claves para una buena salud. Pero los cierto es que un buen descanso es igual de importante para poder llevara una vida sana y al máximo rendimiento. Un horario de descanso regular y no menos de 7 horas de sueño son varias de las recomendaciones, pero, ¿son de calidad esas horas de sueño que pasamos en la cama? Mucha sufre de problemas para conciliar el sueño, y siempre podemos hacer algo para remediarlo.

Si tienes un problema de insomnio lo mejor que puedes hacer es acudir a un médico para conocer su opinión profesional. Él te recetará los medicamentos correspondientes si los necesitas y te dará los mejores consejos. Pero otra opción más cómoda la tienes en Mercadona con ingredientes naturales.

Imagen exterior de un Mercadona / Mercadona

Así son las pastillas para dormir de Mercadona

Deliplus ha lanzado un producto que ayuda a conciliar el sueño y descansar mejor. Se trata de unas pastillas para dormir que se pueden adquirir en Mercadona sin necesidad de receta médica. Contienen los siguientes ingredientes:

Melatonina

Extractos de plantas

Magnesio

Vitamina B6

La clave es la melatonina, una hormona que segrega nuestro cuerpo cuando hay poca luz y tiene la función, entre otras, de regular el reloj biológico. Este es el que determina a qué hora debemos tener sueño y cuándo no y es posible que lo tengas alterado si has tenido horarios irregulares de sueño o directamente has dormido muy poco durante un tiempo.

Cápsulas para dormir de Deliplus, disponibles en Mercadona / LM

¿Son realmente efectivas las cápsulas de Deliplus contra el insomnio?

Los ingredientes son naturales, por eso se puede vender fuera de una farmacia y sin la aprobación de un médico. Entre los extractos de plantas destaca la escholzina, presente en la amapola de California, que está reconocida por la Agencia Europea del Medicamento para combatir el insomnio.

El magnesio, otro de los componentes de estas pastillas, también favorece la segregación de la melatonina. Mientras que la vitamina B6 se metaboliza con esta hormona. Por tanto todos los ingredientes tienen su justificación. La mayoría de las opiniones de los consumidores son positivas. A fin de cuenta nada será más efectivo que acudir a un profesional pero este remedio de Mercadona puede ser una gran solución a tu problema.