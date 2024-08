Adara desvela sus importantes problemas de salud: "Pensaba que me iba a pasar toda la vida"

La edición de Superivientes All Star ha dado mucho de sí dentro y fuera de la isla, si no que se lo digan a Sofía Suescun. En este caso otra de las grandes protagonistas del programa de Telecinco ha sido Adara Molinero.

La que fuera finalista de Supervivientes en 2023 y ganadora de GH VIP 7 tuvo grandes problemas para aguantar la experiencia en el Caribe a diferencia que un año antes. Adara sufrió varios problemas de salud y su bajón anímico terminaron por sacarla del programa mucho antes de lo esperado.

La madrileña siempre da mucho juego en cualquier reality que participe, pero en este caso no pudo hacer frente a las expectativas ni a la dureza de Supervivientes. Así pues Adara se ha atrevido a hacer público el problema de salud que sufre desde hace tiempo pero que no había revelado públicamente.

Adara habla de su desconocida enfermedad

La ganadora de GH VIP ha explicado que era algo que no se atrevía a mencionar ni siquiera con su círculo más cercano. Adara ha hablado para sus seguidores: "Desde que tuve a Martín, hace 5 años, he tenido pérdidas de orina. Cuando me reía o estornudaba, se me escapaba, estuviera donde estuviera".

Adara ha explicado que esos temas son agua pasada: "Así estuve hasta que empecé a entrenar con Álex. Pensaba que era algo que me iba a costar muchísimo y que iba a estar con eso de por vida. No se lo contaba a nadie, creo que al final se lo acabé contando a mi madre y a mi fisio, ni siquiera a Álex".

En ese sentido también ha destacado el apoyo de su pareja, recalcando que gracias a la ayuda de Álex ha logrado superar ese problema de salud.