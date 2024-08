Desvelan la promesa sexual que Victoria le hizo a David Beckham

Si hay alguna pareja que para muchos es modélica, esa es la formada por David y Victoria Beckham. El ex futbolista y la ex Spice Girl llevan 25 años de matrimonio y no dudan en mostrar su felicidad familiar constantemente en las redes sociales. Ya sea con imágenes de ellos disfrutando de la vida matrimonial o con sus hijos, todos ellos con miles de seguidores en las redes sociales y ya establecidos como ‘celebrities’ mundiales.

Esta semana Victoria y David publicaron en sus perfiles de redes sociales algunas imágenes de la celebración de esos 25 años de matrimonio. Ambos sacaron del armario sus trajes de boda y volvieron a sentarse en el trono que usaron para la ocasión. En aquel momento más famoso que el mismísimo Trono de Hierro.

La trayectoria de la pareja no ha sido todo un camino de rosas. La llegada de Beckham a España supuso todo un fenómeno mediático para la prensa rosa. A las continúas declaraciones de Victoria asegurando que no le gustaba demasiado España, hay que añadir las supuestas infidelidades que se le vincularon al ex jugador del Manchester United y del Real Madrid, entre otros.

Rebeca Loos aseguró que había mantenido relaciones sexuales con Beckham / SD

Pese a ellos, Victoria y David siguen juntos también formando una de las parejas más prolíficas a nivel comercial. Ambos ahora disfrutan de la vida y de sus cuatro hijos (Romeo, Cruz, Brooklyn y Harper).

Por ello y con los hijos ya crecidos, Victoria y David intenta mantener viva la llama de la pasión tal y como asegura la prensa inglesa. Es normal, tanto tiempo dedicado a sus hijos pus ahora toca disfrutar.

David Beckham, en un acto de Tudor en la base náutica del Port Vell del equipo suizo de la Copa América de Vela Alinghi Red Bull Racing. / MANU MITRU

La práctica de los Beckham para mantener el deseo sexual

La revista Heat ha sido la que a desvelado la práctica que están llevando a cabo ambos para mantener vivo el deseo sexual: “Como cualquier pareja, se necesita trabajo para mantener las cosas emocionantes, especialmente después de un cuarto de siglo, y Vic le prometió a David en su aniversario de bodas darles vida a las cosas y devolverle la chispa a su matrimonio”, asegura la revista.

La mencionada publicación aclara que nunca han tenido problemas en la cama, pero quieren darle un nuevo giro: “Si bien ella y David nunca han tenido problemas en la cama, es natural que la intensidad se apague, especialmente con los niños y los horarios de trabajo agitados que se interponen en el camino. Pero ahora que están en la siguiente etapa de su vida, con sus hijos creciendo y dejando el nido, Vic quiere darle un resurgimiento a su vida romántica y volver a los primeros días, cuando no podían quitarse las manos de encima”. Qué bonito es el amor y que dure.