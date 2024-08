Destapan la la verdad de la ruptura entre Álvaro Morata y Alice Campello: "Estoy acostumbrada a la cantidad de mentiras..."

El verano es una preciosa época del año en la que florece el amor, nacen muchas relaciones, pero lamentablemente también se rompen otras. Ya lo vimos con la separación de Masi e Illojuan, que tanto revuelo causó en redes sociales. Pero el 'Balón de Oro' por el momento se lo van a llevar Álvaro Morata y Alice Campello, que tras conocerse en 2016, y casarse en 2017, anuncia una ruptura que ha pillado a todo el mundo en fuera de juego.

Y es que la pareja parecía la más feliz del mundo, y así lo hacían ver en sus redes sociales constantemente, aunque quizás eso no sea un buen medidor del amor, pero cuatro hijos hacían intuir que la relación estaba más que consolidada. Sin embargo, en las últimas horas los rumores a cerca de la separación de la joven pareja, o incluso de una infidelidad, no paraban de crecer. Lo cierto es que ambos se habían quitado sus fotos de perfil juntos, e incluso Alice en las últimas horas se ha quitado el apellido Morata en sus redes sociales. Es por eso que tanto el futbolista como la influencer han tenido que salir al paso de las acusaciones y rumores de infidelidad en la mañana de lunes, en la que sí que han confirmado el fin de la relación.

Las mejores imágenes de Alice Campello, la mujer de Álvaro Morata /

El comunicado de Morata

Así lo anunciaba el reciente jugador del AC Milan, que cambiaba Madrid por Italia, una vez más, lo que suponía un movimiento innegable que le acercaba a su familia política. Pero ya en la oficinas del conjunto 'rossonero', una imagen curiosa alertaba a los más conspiranoicos. El mítico Zlatan Ibrahimovic, exjugador del Milan y ahora miembro de la dirección deportiva tras su retirada, dio la bienvenida al punta madrileño en un vídeo, en el que en un momento dado el sueco le preguntaba: "¿y la familia?", a lo que Álvaro contestaba con un frío "en casa".

Con todo ello, el futbolista, en un comunicado en sus 'stories' de Instagram, anunciaba la "separación de caminos" por "muchas incomprensiones continuas", y desmentía los rumores de una infidelidad, o en este caso, "faltas de respeto".

"Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo.

Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa por lo que pedimos respeto y empatía.

No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas.

Alice siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y todo lo que hemos vivido juntos ha sido increíble y un grande aprendizaje.

Comunicado de Álvaro Morata / Instagram

La respuesta de Alice

"Álvaro y yo hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida. Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respecto de parte de ambos

Solo puedo decir que en estos ocho años he tenido una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme y cuidarme y respetarme y por eso no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa y la decisión de decirlo tan 'pronto'.

No quiero que penséis que nada de lo que habéis visto en las fotos de Instagram que hemos estado poniendo es mentira. No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan.

Solo dar las gracias a Álvaro por todo lo que ha hecho por mí, por cómo me ha cuidado, por el papá y marido que ha sido y desearle lo mejor siempre".

El comunicado de Alice Campello en sus 'stories' / Instagram