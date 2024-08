Kiko Matamoros denuncia a Terelu tras descubrir el mote que le ha puesto: "Esta pedazo de..."

El nuevo programa 'Ni que fuéramos Shhh...' ha vuelto a ser escenario del creciente conflicto entre los colaboradores y la presentadora Terelu Campus, que se ha destado por una serie de desencuentros que vienen desde los inicios del nuevo proyecto televisivo.

La disputa entre la hija de María Teresa Campos y sus compañeros de 'Sálvame' se ha hecho especialmente evidente después de que estos hayan expresado en repetidas ocasiones su manifiesto descontento.

Belén Esteban, una de las caras más visibles del programa reveló en una reciente entrevista para la revista Semana la profunda distancia que había actualmente entre ella y Terelu, admitiendo haberla bloqueado a ella y a gran parte de su familia en redes sociales después de no haberla invitado a los actos de despedida de su madre.

El último episodio de esta batalla se desarrolló en directo en 'Ni que fuéramos Shh', caundo María Patiño reveló el moto que Terelu utiliza para referirse a Kiko Matamoros: "Shrek, así te define. Es verdad", confesó la presentadora desencadenando una explosión de indignación por parte del tertuliano.

La respuesta de Kiko Mtamoros no se hizo esperar y denunció delante de toda la audiencia la torpeza y la falta de respeto que suponían hacia su persona: "Pero, ¿esta pedazo de lerda? A mí precisamente el respeto no me lo va a faltar", comenzó Kiko, expresando su molestia por la falta de consideración hacia su persona. Luego, añadió una comparación que no pasó desapercibida:

"Mira guapa, bueno guapa, Terelú. Precisamente has ido a elegir a un personaje que tiene una novia que es idéntica a ti. Que alguien consiga una foto de ti en mi boda y ponga una foto al lado de Fiona. Que lo hagan por favor", continuó Kiko, insinuando que Terelu se asemeja al personaje de Fiona, la compañera de Shrek en las películas animadas.