Anabel Pantoja desvela sus problemas con el embarazo: “Estoy desesperada, me he levantado como una potra salvaje”

Anabel Pantoja, la sobrina de la icónica Isabel Pantoja, que siempre nos tiene acostumbrados a su buen humor, esta vez se ha mostrado visiblemente afectada por las molestias que está padeciendo en su sexto mes de gestación.

En un reciente video publicado en sus historias de Instagram, Anabel se sinceró como pocas veces antes. “Me he levantado como una potra salvaje literalmente con estos pelos”, bromeó al inicio, intentando mantener su característico sentido del humor. Sin embargo, lo que parecía ser una anécdota divertida, pronto se transformó en una confesión llena de frustración.

“Estoy en la semana 25 de embarazo y todo el mundo me dice: 'No, eso pasa…'”, continuó, dando a entender que las molestias no son algo pasajero como le han hecho creer. Y es que, según ella misma ha desvelado, los síntomas han comenzado a afectar su día a día de manera significativa. “Sigo con el reflujo. Me hace toser, me hace ahogarme y luego la barriga descompuesta”, confesó, visiblemente desesperada.

Anabel Pantoja con David Rodríguez, y a la derecha Mari Ángeles / SD

La influencer no pudo evitar expresar su preocupación y malestar, pidiendo consejo a sus seguidoras y mostrando lo difícil que está siendo para ella este periodo. “No sé si a vosotras os ha pasado, pero todo lo que como…”, dejó en el aire, esperando encontrar consuelo y respuestas en las experiencias de otras mujeres que han pasado por lo mismo.

Anabel, quien siempre ha sido transparente con su público, ahora se enfrenta a uno de los desafíos más importantes de su vida: la maternidad. Sin embargo, este momento también ha puesto a prueba su fortaleza emocional, revelando una faceta más vulnerable de la influencer.

A pesar de estas dificultades, sus fans no han dejado de enviarle mensajes de apoyo y ánimo, recordándole que no está sola en este viaje. No cabe duda de que, con el cariño de sus seguidores y su propia resiliencia, Anabel superará estas molestias y pronto podrá disfrutar plenamente de la llegada de su bebé.