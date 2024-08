Nuevos datos sobre la ruptura de Alice Campello y Álvaro Morata: "No le puedo ni ver, no le soporto"

Sin duda una de las rupturas del verano es la de Alice Campello y Álvaro Morata. Tanto por la repercusión mediática de ambos, como por lo mucho que parecía que se querían y la sensacional relación que parecían hacer ver en redes sociales. Nada más lejos de la realidad, ocho años y cuatro hijos después, el matrimonio de moda en el mundo del fútbol se rompía por sorpresa.

De hecho, este mismo verano se les veía muy bien juntos en la celebración de la Eurocopa, disfrutando del triunfo y felices, como siempre. Sin embargo, el delantero se fue de vacaciones, y ya varias cuentas de X sospechaban de que algo no iba bien, sobre todo con la llegada del delantero a Milán para firmar con los 'rossoneri'.

La leyenda del club, y ahora miembro de la dirección deportiva, Zlatan Ibrahimovic, le preguntaba en un vídeo en las oficinas que dónde estaba su familia, a lo que el punta contestaba "en casa". En teoría no debería ser una cosa anómala, sin embargo, en la pareja Morata - Campello sí lo es.

Las mejores imágenes de Alice Campello, la mujer de Álvaro Morata /

Al final todos los rumores acabaron confirmándose y la pareja anunció su separación en sendos comunicados casi simultáneos en sus redes sociales. Bueno, todos los rumores no, ya que algunos usuarios de las redes sociales hablaban de una posible infidelidad, algo que se encargaron de desmentir ambos en sus comunicados.

Las pruebas de que no todo era perfecto

"Discutimos y podemos estar tres horas sin hablarnos, pero después necesitamos estar cerca", aseguró Alice Campello "Hay épocas que no le puedo ni ver, no le soporto y me molesta hasta que mastique. Pero lo que tenemos dentro es otro nivel", confesó asegurando que veía "imposible" una vida sin él.

"Si un día llegara el momento de que se termine, siempre hemos dicho que nos lo diríamos. Antes de hacerte daño te digo 'mira, ya no siento lo que tendría que sentir o me atrae otra persona' pero te lo digo, se acaba y ya está", comentaba por aquel entonces y vistos los últimos acontecimientos, parece que ese momento terminó por llegar.