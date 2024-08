¿Quién es Chris Daran Korn, la nueva novia de Yuyee, exmujer de Frank Cuesta?

Frank Cuesta no está atravesando su mejor momento. El personaje televisivo, ahora 'youtuber', vive desde hace unos años enfocado al 100% en su proyecto del Santuario Libertad, en el que en un terreno en Tailandia, Frank libera animales que rescata, ya sea de casas donde ya no los quieren como mascotas, o directamente del tráfico de animales.

Este santuario es un gran terreno en el que Frank hace sus vídeos y enseña como cuida y prepara a los animales para devolverlos al entorno salvaje, donde deberían estar, siempre que sea posible. Pues bien, en Tailandia, Frank, al ser extranjero, no podía adquirir la propiedad, por lo que compró el terreno a través de su exmujer, Yuyee.

Hasta ahí todo bien, de hecho, se creía que había una relación, cuanto menos cordial entre Yuyee y el español, comparten hijos en común y el famoso en España 'Frank de la Jungla' movió cielo y tierra para tratar de sacar a su mujer de la cárcel tras un supuesto caso de posesión de drogas que, según se rumoreaba, estaba preparado por la mafia de tráfico de animales, muy influyente en Tailandia y con la que Frank tuvo muchos problemas.

Sin embargo, todo saltó por los aires cuando Frank Cuesta anunció en un vídeo que ahora Yuyee le estaba pidiendo 225.000 euros, a pagar en cuatro cuotas, por adquirir el Santuario y ponerlo a nombre de su hijo mayor, Zorro. Frank ha expresado sentirse presionado y extorsionado por esta demanda, ya que perder el santuario sería devastador tanto para él como para los animales que allí residen. Después de este vídeo Yuyee y su nueva pareja recibieron múltiples amenazas por redes sociales y decidieron denunciar a Fran por incitación al odio. Pero, quién es la nueva pareja de Yuyee.

¿Quién es Chris Daran Korn?

“Estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida en el momento adecuado, cuando me sentía tan aislada. Ya no estoy sola. Ahora tengo apoyo, y he encontrado un amor que me hace sentir segura de que soy lo suficientemente buena, y la amo por eso”. Así habla Yuyee, exmujer de Frank Cuesta de su actual pareja, Chris Daran Korn.

"Es mi primera relación con alguien del mismo sexo, y es algo totalmente nuevo para mí”, aseguraba.

Yuyee, que ya previamente ha apoyado los derechos del colectivo LGTBI en su país natal, Tailandia (donde recientemente se ha aprobado el matrimonio homosexual, convirtiéndose el primer país del sureste asiático en alcanzar estos plenos derechos), ha comentado que Chris Korn, como así se llama su novia, es su “primera relación con alguien del mismo sexo, y es algo totalmente nuevo para mí”.

Además, ha confesado que una de sus amigas es también LGTB, “así que estoy acostumbrada a verla con otra mujer. No veo nada de malo en ello, amor es amor”. Además, ha puntualizado que “creo que todos somos iguales. Si más gente practicara la inclusión, tal vez habría menos conflictos”.