Telecinco se carga 'El Diario de Jorge'

Está claro que Telecinco no termina de levantar cabeza en lo que a audiencia se refiere. Llevamos ya tres años desde que se fueran al pozo por culpa de apostarlo todo por la polémica docuserie de Rocío Carrasco. Las formas son importantes y las que se mostraron a la hora de emitir el contenido dejaron mucho que desear. Despidos ilegales, acusaciones contra jueces y periodistas o mentir descaradamente en varios casos puntuales que incluso contradecían al polígrafo de Conchita. Sea como fuere, desde entonces Antena 3 superó a Telecinco como la televisión más vista. Y no sólo eso, ya que también La1 adelantó a la cadena de Mediaset.

Las series y programas no terminan de despegar. Tanto es así que han querido incorporar la versión veraniega de 'First Dates' para rascar algo. Una vez terminado 'Supervivientes', toca pensar de nuevo en Gran Hermano y no deberían tardar en montar 'La Isla de las Tentaciones'. Ion Aramendi triunfa con 'Reacción en cadena' y es que hace tiempo que hizo olvidar el fiasco de '25 palabras' de Christian Gálvez.

El caso es que Telecinco decidió retrasar a Ana Rosa a las tardes, pero la colocó entre programas sin audiencia y con menos armas que la competencia. La que fuera reina de las mañanas y estrella de la cadena está sufriendo más de lo esperado en su peor pesadilla para remontar números y ya se especula con posibles bombazos. El flojo resultado de 'Así es la vida' lastraba el inicio de 'TardeAR' y por ello se decidió dar otra oportunidad a Jorge Javier tras su estrepitoso fracaso con sus 'Cuentos chinos'. El programa no lo veía ni los familiares y estuvo menos en parrilla que promocionándose. Lo mismo ocurrió con los Gavilanes y el 'Café con aroma de mujer'.

Jorge Javier Vázquez, ¿de nuevo en peligro?

Ahora, la cadena lleva un tiempo intentando recuperar su prestigio con 'El Diario de Jorge'. Efectivamente, la versión de Mediaset de 'El Diario de Patricia' se columpia entre programa de relleno e intento desesperado por salvar la versión diurna de Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier Vázquez, en 'El diario de Jorge'. / Mediaset

El presentador catalán culpó a los Juegos Olímpicos de su fracaso de audiencia, como si compartieran público objetivo a esa hora. El share está siendo más pobre y este martes 13, ya sin los JJOO, se quedó en un lamentable 6,8%. Por suerte para Telecinco, 'TardeAR' logró adelantar a su competencia por los pelos en lo que esperan sea una remontada de cara a final de año. Veremos. Dado el poco éxito de Jorge Javier y su programa de cotilleos sobre personas desconocidas que van a hablar de su vida, la cadena no ha tenido ningún reparo es sacarlo de la parrilla de este jueves 15 de agosto, aprovechando que es festivo por la Asunción de la Virgen María, tratándolo como si fuera un domingo y cancelando así la emisión de 'El Diario de Jorge'. Por suerte o por desgracia, el viernes 16 regresará a la pequeña pantalla. Eso sí, más les vale remontar el share o no se comerán los turrones en la antena de Mediaset. Dicho queda.