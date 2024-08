Terelu Campos, reaparece destrozada tras esta dolorosa pérdida: "Ha sido algo inesperado"

El mundo del corazón amanecía consternado tras conocerse la dura pérdida que el gremio de la prensa rosa había sufrido. El periodista Carlos Ferrando fallecía a los 76 años de edad, dejando a todos sin palabras ante lo inesperado de si muerte.

Tras años arrastrando una enfermedad cuya condición se desconoce, el perodista conocido por sus apariciones en Telecinco, como Crónicas marcianas o Qué tiempo tan feliz, fue una persona muy cercana a Maía Teresa Campos y precisamente su hija, Terelu Campos ha querido dedicar una emotiva carta en la que se depside de Ferrando a través de sus redes sociales.

La colaboradora es uno de los rostros conocidos que se ha mostrado más afectada por esta pérdida y no ha dudado en recordar la buena relación que Carlos Ferrando mantuvo con su madre hasta los últimos días de María Teresa Campos, fallecida el año pasado tras años de larga enfermedad.

Emotivo adiós

En la mañana de este miércoles 14 de agosto, y tal y como ha adelantado el portal 'Libertad Digital', se ha conocido la muerte de Carlos Ferrando a los 76 años de edad. El periodista, una de las figuras más míticas de la prensa rosa y colaborador de numerosos programas como 'Crónicas Marcianas', '¡Qué tiempo tan feliz!' e, incluso, 'Sálvame', ha fallecido a consecuencia del problema de salud que arrastraba durante años. Aunque se desconoce el motivo real del fallecimiento, todo parece indicar que una serie de complicaciones en cuanto a la hernia que padecía podría haber sido una de las razones de esta dolorosa pérdida: "Se resistió durante décadas por el miedo tan grande que tenía. Finalmente se decidió y se operó", han explicado desde el medio.

Desde que saltara la noticia a primera hora de este miércoles, muchas han sido las muestras de cariño que Carlos Ferrando ha recibido. La última, la de Terelu Campos. La que fuera presentadora de 'Sálvame' se ha mostrado completamente rota tras enterarse y ha compartido, a través de sus redes sociales, una desgarradora carta de despedida al periodista en la que también ha hecho una especial mención a María Teresa Campos.

Terelú Campos / SD

Terelu Campos ha sido uno de los rostros conocidos que más afectada se ha mostrado con la repentina muerte de Carlos Ferrando. La madre de Alejandra Rubio no ha dudado y, a través de su perfil oficial de Instagram, ha compartido una emotiva publicación en la que ha rememorado los momentos televisivos que ha vivido junto a él. Además, ha querido recordar también la buena sintonía que el periodista mantenía con María Teresa Campos y ha desempolvado una imagen del pasado que le trae muy buenos recuerdos y en la que quiere destacar tres grandes ausencias.

"Hace pocos minutos me he enterado del fallecimiento del periodista Carlos Ferrando. Me quedo en shock porque ha sido algo inesperado. Tuve la oportunidad de trabajar con Ferrando en mucho programas que dirigía y presentaba mi madre, como en el de esta foto '¡Qué tiempo tan feliz!'", ha comenzado escribiendo Terelu Campos muy afectada.