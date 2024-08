Maite Galdeano, desesperada, pide a Sofía Suescun que le deje volver a casa: "Dispuesta a que me piséis la cabeza"

Nuevo capítulo en la historia de Maite Galdeano y Kiko Jiménez. Hace unos días la madre de Sofía Suescun hacía estallar el mundo mediático tras las graves acusaciones vertidas hacia Kiko Jiménez. Un conflicto que ha ido escalando entre defensas, confesiones, nuevos protagonistas en el juego y, por supuesto, estocadas finales.

Suescun decidió romper la vara en favor de su novio con un duro comunicado dejando en entredicho la veracidad de las palabras de Galdeano y su salud mental: "Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente pero por más que lo he intentado siempre me encuentro con una negativa por su parte. Necesito tiempo para gestionar esta situación pero hay algo que tengo muy claro y es que ante todo voy a priorizar mi felicidad y tranquilidad".

Sofía Suescun y sus posados más hot / Instagram

Ahora, Maite Galdeano parece haber dado un paso atrás en público tras hacer unas declaraciones en exclusiva para 'TardeAR', donde asegura "estar fatal, fatal". Y es que Maite ya contó hace 14 días en sus historias que su hija le había echado de casa y desde entonces vive en la casa de la playa, apartada de su hija y sus mascotas.

Tras las gravísimas acusaciones de la concursante de GH, ahora ha querido enterrar el hacha de guerra y hacer como que no ha pasado nada tras el impacto generado en un conflicto en elq ue incluso se han pronunciado otras caras conocidas de la profesión: "Ella sigue diciendo que quiere vivir sola ¿Pero esto qué es, Sofía?".

Sofía Suescun en Supervivientes / Telecinco

"Le pido a Dios que te metas en la cabeza de Sofía y que le digas que me perdone, que me acepte en casa como siempre, que me levante le castigo", declaraba Maite ante las cámaras. Tanto es así que incluso aclaraba que estaba dispuesta a "no decir nada del otro", a pesar de asumir que "a él le pica que es mi niña, es mía y eso le mata". Y es que tal es el arrepentimiento de Maite al ver el claro posicionamiento de su hija y que en sus historias deja más que claro que va a priorizar su salud mental que está dispuesta a cualquier cosa: "Perdóname, por favor, estoy dispuesta a hacer lo que quieras, a que me piséis la cabeza. Solo quiero estar con mis perros y mis gatos. Perdóname, pero no puedo seguir así, no puedo".