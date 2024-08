Marieta suelta el bombazo y anuncia la fecha de la boda: "He invertido bastante para que disfruten cada detalle"

Lo feliz que es Marieta lo saben todos sus seguidores. La influencer, salida de La Isla de las Tentaciones y convertida en la favorita de la audiencia, se ha ganado un lugar en los platós de Telecinco. Además, en lo que respecta a la carrera como influencer no le va nada mal. A pesar de todo, no ha sido un año fácil para la concursante.

Y es que su paso por el reality de Telecinco también le rompió el corazón tras la infidelidad de Álex, con el que a pesar de todo sigue manteniendo una relación cordial en sus encuentros en los platós. Sin embargo, esa página ya la pasó hace tiempo. Hace tan solo unas semanas la colaboradora hacía público algo que venía rumoreándose desde hace un tiempo, su relación con Suso Álvarez.

Ambos, compañeros de profesión, han iniciado una historia que parece que va viento en popa. Tanto es así que Marieta ya ha adoptado al perro de Suso como si fuera su mamá y planifica su futuro juntos. Eso sí, con el verano empezado, ambos disfrutan de unos días de descanso en familia y juntos.

Marieta junto a Kiko durante la emisión de Supervivientes / TELECINCO

Lo que nadie esperaba es la última confirmación de Marieta: una boda en camino. Eso sí, no es la boda que todo el mundo tiene en mente, sino que la colaboradora ha decidido organizar una fiesta del cumpleaños algo especial para su entorno: "He montado una boda. Este cumple es muy especial porque he querido sobretodo agradecer a la gente que ha estado a mi lado en este año tan duro. Así que he invertido bastante para que lo disfruten con cada detalle".

¿Cuándo se celebrará entonces este gran evento? Pues Marieta cumplirá 25 años el próximo 9 de septiembre, así que todos sus seguidores deberán estar atentos a lo que pasa en redes sociales para ser partícipes de una publicación de ese nivel.