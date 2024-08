Preocupación por el estado de salud de Maite Galdeano, que reaparece entre lágrimas: "Sofía es mía, yo la he parido"

Preocupación máxima por el estado de salud de la televisiva Maite Galdeano, que ha reaparecido en televisión totalmente desesperada reclamando que su hija, la influencer Sofía Suescun, la perdone y la deja volver a casa.

La polémica se desató esta semana cuando Maite compartió en redes sociales que su hija la había echado de casa, según ella, influenciada por la opinión de su pareja, el colaborador de televisión Kiko Jiménez. Maite llegó a insinuar que su hija estaba "controlada" por su pareja, dejando caer una presunta situación de maltrato. Unas acusaciones muy graves que la pareja ha salido a desmentir rotundamente mientras intenta continuar con su vida.

Sofía Suescun y sus posados más hot / Instagram

Los seguidores de la familia están muy preocupados por el estado de salud de Maite, que también ha compartido en redes sociales comentarios sobre la muerte. En las últimas horas, la colaboradora ha reaparecido ante la prensa rota en lágrimas, clamando a su hija que la perdone y que la deje volver a casa con ellos: "Le pido a Dios que te metas en la cabeza de Sofía y que le digas que me perdone, que me acepte en casa como siempre, que me levante le castigo", decía.

La mujer ha asegurado que está "fatal" porque su hija la tiene bloqueada de todos los medios, con lo que no puede ponerse en contacto con ella. Respecto a Kiko Jiménez, pese a que en un primer momento dijo que no pensaba pronunciarse más al respecto, terminó por asegurar que: "A él le pica que es mi niña, es mía y eso a él le mata, es mía, es mía, yo la he parido y es mi hija, no es de él y eso a él le repatea", unos comentarios muy extraños que han desconcertado a todo el público.

Por su parte Sofía Suescun ha compartido unos post en redes sociales donde se le puede ver muy relajada, disfrutando de su piscina. Posteriormente, ha compartido un vídeo junto a su pareja, asestando el golpe definitivo a su madre.

En el vídeo aparecen abrazados y felices, disfrutando de su amor.