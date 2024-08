La bronca monumental (con multa de por medio) de Marta Peñate y Tony Spina al reencontrarse tras la separación: "El coche está a mi nombre encima"

El reencuentro de Marta Peñate y Tony Spina no ha sido lo que ninguno de los dos esperaba. La pareja llevaba unos días separada con motivo de las vacaciones de verano, ya que la colaboradora televisiva se tomó unos días para disfrutar con su familia y sus sobrinas.

Tras disfrutar de la desconexión, Marta confesaba a sus seguidores las ganas que tenía de volver a casa para estar junto a "su Tony", cuya relación está más que consolidada y que en su momento supuso toda una sorpresa para los telespectadores. Y es que ambos muestran un romance lleno de amor y, sobre todo, momentos de broma que comparten con sus seguidores.

Ojo, porque en la relación, al igual que en cualquiera, también hay momentos de tensión, como el que ambos han protagonizado y contado con risas posteriormente a través del Instagram de Marta Peñate. La colaboradora publicaba una historia previa al vuelo en la que manifestaba las ganas que tenía de ver a su novio, que no fallaba en su misión de recogerla en el aeropuerto: "Esta noche cucharita".

El tono del discurso cambió en cuanto grabó la siguiente historia, ya junto a su novio. "Mi recibimiento: una multa", escribía. A pesar de la felicidad que Marta derrochaba, el reencuentro les ha salido caro: "Estoy tan feliz... Ya me ha venido a recoger mi amor con regalito incluido. Salimos del aeropuerto y la policía, mirad lo que me he llevado, que el coche está mi nombre encima.

Tenía que haber pasado la ITV hace dos días y no la ha pasado, y el tío se acaba de comer un rapapolvo que le he echado. Encima el policía dice que es lo que se come en casa todos los días, pero él no sabe que esto voy a estar recordándoselo a Tony dos meses". La influencer comentaba la situación tan graciosa que había vivido junto a su novio escasos minutos antes, dejando entrever lo enamorada que está a pesar de los despistes".