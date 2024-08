Maite Galdeano responde tras conocer la denuncia de Kiko Jiménez: "A la lucha"

Maite Galdeano no se rinde. Después de que Kiko Jiménez confirmase que ha denunciado a su suegra por todas las acusaciones y amenazas que ha hecho contra él y su relación con Sofía Suescun, la navarra ha aparecido aparentemente feliz y tranquila en sus historias de Instagram.

La reacción de Maite Galdeano en su Instagram

Después de que la denuncia de Kiko Jiménez se hiciese pública, Maite Galdeano ha reaccionado en su perfil de Instagram. Este sábado por la tarde compartía un vídeo en una zona marítima junto con su perro, alejándose del foco mediático.

Sin embargo, sus últimas historias son un mensaje directo al ataque de Kiko Jiménez. Maite ha colgado un vídeo en su perfil de Instagram en el que se muestra alegre, cantando el tema 'Para que tú lo bailes' de 'Los Chichos'. Además, el vídeo va acompañado de un texto que dice: "A la lucha, vamosss".

Además, no ha dejado de subir contenido a sus historias de Instagram, mostrándose feliz y tranquila en la piscina y en la playa. De hecho, ha compartido una foto del libro 'La casa de Bernarda Alba', que parece que ha empezado a leer.

Y no solo eso, si no que también ha enseñado su última innovación culinaria: "Me he hecho una mermelada de arándanos naturales, un minuto al microondas y fijaos la pintaza".

Maite Galdeano, fuera del foco mediático

Después de las múltiples publicaciones que han hecho tanto Kiko como Sofía en su Instagram, Maite Galdeano ha colgado una historia en su perfil personal de la misma red social, aunque en el vídeo no se le ve la cara.

En la historia que ha compartido, se puede ver el mar en una zona relajada, aunque no se sabe en qué lugar se encuentra exactamente. Además, aparece su perro en el vídeo que ha compartido, por lo que se puede intuir que ha estado paseando con él por la zona costera, seguramente para desconectar de la avalancha de críticas y mensajes que estará recibiendo.