Carlo Costanzia: sin trabajo y sin ingresos mientras vive la 'dolce vita' con Alejandra Rubio

Carlo Costanzia está viviendo el que probablemente sea el verano más especial de su vida. Enamoradísimo de Alejandra Rubio, la pareja dará la bienvenida a su primer hijo -un niño al que llamarán Carlo, como su papá y su abuelo paterno, continuando así con la tradición- el próximo diciembre, y contando los meses para convertirse en padres han disfrutado de unas vacaciones inolvidables.

Málaga, Alicante, Marbella, Pedraza, A Coruña.... varios destinos que la hija de Terelu Campos -que quiere centrarse en su faceta de influencer tras el fin del programa 'Así es la vida' en el que colaboraba- ha compartido con sus seguidores de Instagram presumiendo del gran momento que está viviendo al lado del protagonista de 'Toy boy'.

Unas vacaciones que ya han llegado a su fin y tras las que la pareja se encuentra de nuevo en Madrid, comenzando con los praparativos para la llegada de un bebé a sus vidas. Pero al contrario de lo que podría parecer, no todo es de color de rosas para Carlo, ya que como él mismo ha confesado en ocasiones tiene dificultades para llegar a final de mes puesto que no tiene trabajo y sus únicos ingresos en los últimos meses han sido con exclusivas sobre su vida privada a pesar de que siempre ha renegado de la prensa rosa.

Carlo Costanzia en De Viernes. / TELECINCO

Y el admitir que está en un complicado momento a nivel económico le ha granjeados duras críticas, puesto que muchos no entienden que si no tiene dinero lleve esa vida de lujo con Alejandra, cenando en restaurantes que no están al alcance de cualquier bolsillo y sin parar de viajar por toda la geografía española en lugar de ponerse a buscar trabajo.

Algo que parece no afectar en absoluto a Carlo, que más serio y esquivo que nunca durante un paseo con su perra por los alrededores del piso que la hija de Terelu Campos tiene alquilado a las afueras de Madrid -y donde el hijo de Mar Flores se ha instalado, dejando el bajo en el que vivía en Vallecas- ha dado la callada por respuesta cuando le hemos preguntado por sus problemas económicos y si está centrado en buscar trabajo de cara a su próxima paternidad.