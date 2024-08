Preocupación por el estado de salud de Jorge Javier Vázquez: "Una hecatombe"

Jorge Javier Vázquez es una de las referencias claras de Telecinco. Su veteranía, actitud y expontaneidad le han llevado a ser todo un referente en la cadena. Con dos programas bajo su dirección, más el futuro Gran Hermano en el horizonte, Jorge Javier afronta ahora una nueva etapa llena de retos. 'El diario de Jorge' y 'Hay una cosa que te quiero decir' son los dos nuevos programas del catalán.

En ellos se muestra el Jorge Javier más abierto y suelto, ya que lleva el solo el peso del programa con la colaboración de los invitados anónimos. Esto no evita que, en ocasiones, se produzcan fallos o cosas fuera del guión. En un momento del programa, el presentador confesó que no estaba escuchando nada por el pinganillo. ¿El motivo? Un problema de salud en el que parece que el remedio fue peor que la enfermedad.

"Tengo otitis y me he tenido que echar unas gotas", señaló Jorge Javier, añadiendo que el motivo por el que no oye nada por el dispositivo es por las gotas. "Se acaba de producir una hecatombe, con las gotas se ha mojado y ha hecho corto circuito, un desastre". Más tarde, el presentador volvió a recordar su metedura de pata. "He hecho una cosa que no se debía hacer, ponerme unas gotas para la otitis con el pinga, ha hecho cortocircuito".

Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge' / Telecinco

Cambios en Telecinco

Inesperado bombazo en Telecinco para el regreso de Ana Rosa. Ana Rosa Quintana está de vuelta. Regresa a 'TardeAR' tras el verano y recibirá como invitado en plató a Jorge Javier Vázquez. Este lunes 26 de agosto, a las 17.30 h. en Telecinco.

Las vacaciones acaban y la presentadora vuelve al plató del programa en un día en el que lo visitará por primera vez también Jorge Javier . "La jefa está de vuelta", comienza la promo que Mediaset ha lanzado para anunciar este encuentro. "Y recibe en el plató de 'TardeAR' a Jorge Javier Vázquez", continúa la voz en off, que está acompañada por imágenes de ambos en diversos programas de Telecinco.

De esta forma, Vázquez y Quintana unen sus fuerzas en el que será su primer duelo contra Sonsoles Ónega, que también regresa este próximo 26 de agosto a Antena 3. Cabe destacar que 'Y ahora Sonsoles' adelantará su horario a las 17:00 horas, compitiendo en la misma franja con 'Tardear' y el tramo final de 'El diario de Jorge'.