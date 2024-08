La tendencia viral que arrasa en redes: Ligar en Mercadona con una piña

Mercadona se ha vuelto viral en las últimas horas, sin embargo, el motivo no son sus productos o precios sino cómo ligar, a qué hora y con una piña en el carro de la compra. El amor puede aparecer en cualquier parte, incluso en el supermercado. Y si no, que se lo digan a la tiktoker Vivy Lin, que ha revolucionado esta semanas las redes sociales gracias a una teoría sobre cuál es el mejor momento para ir a comprar y, de paso, encontrar un nuevo amor.

El vídeo viral de Vivy Lin aborda la teoría de que existe una hora "perfecta" para conseguir ligar haciendo la compra, concretamente, en Mercadona. "Estoy aquí en Mercadona y me dice mi amiga 'me gustaría saber cuál es la hora de ligar en Mercadona'", dice. Para su sorpresa, al buscar en Google si había tal información registrada encontraron que no eran las primeras en plantearse esa cuestión. "Estoy de piedra", afirma Lin, acompañada de su amiga. Las dos han terminado de hacer la compra y justo se encuentran en esa franja horaria idónea para el amor: entre las 19:00 y las 20:00 horas. Así que deciden poner a prueba la teoría.

"Ahora me parece que todo el mundo está aquí de siete a ocho para lo mismo", comenta la tiktoker y actriz mientras pasea con su amiga por los lineales del supermercado. "Aquí hay gente que lleva un rato dando vueltas igual que nosotras". No está demostrado de forma científica que realmente se ligue más en el Mercadona en ese horario, pero el vídeo de Vivy Lin ha causado furor en redes.

Productos necesarios

La cosa no se queda ahí, y es que existe todo un decálogo en redes sobre los productos que debes llevar en tu carrito dependiendo de tus intereses. Y no es lo único a tener en cuenta. Hay quien asegura que los clientes/pretendientes que quieran dejar claras sus intenciones deben hacer al menos dos cosas. La primera, coger una piña y ponerla del revés en el carro. La segunda, ir a la sección de vinos y chocar el carro con otros clientes/pretendientes. Siempre y cuando claro, antes se haya confirmado que llevan su propia piña invertida y no son simples compradores a la caza de gangas, no romances.

Si quieres afinar la puntería y asegurarte de que la persona con la haces el match/choque de carro busca lo mismo que tú puedes subir de nivel y usar (y fijarte) en el código del "Tinder de Hacendado". ¿Cuál? Muy sencillo. Lo que lleves dentro del carrito deja de ser tu compra y pasa a convertirse en tu tarjeta de presentación. Por ejemplo, en TikTok hay quien asegura que si no buscas el amor de tu vida, sino algo "ligero", lo suyo es que que lleves ensaladas.

Imagen exterior de un Mercadona / Mercadona

"Si metes chocolate o chuches es que buscas una cosa muy dulce, una noche de pasión, algo así, algo rápido. Si tiras por productos no perecederos, por ejemplo legumbres enlatadas, cosas así, es que buscas una relación más duradera. También podrías meter miel si eres una persona que necesita constante contacto y eres muy pegajoso. Si te gustan los maduritos, queso curado", comenta Sergio en TikTok, en la publicación "Consejos para Ligar en Mercadona", con más de 51.000 "Likes".