La advertencia de María Patiño sobre la neuva temporada de Ni que fuéramos: "Voy a por todas"

El mes de agosto va llegando a su fin y con él llega la nueva temporada televisiva. Evidentemente la prensa rosa también centra todos los focos para saber las novedades de cada cadena para su parrilla de crónica social. Fichajes, cambios de franja horaria, nuevos programas… todo arranca con la llegada del mes de septiembre.

También vuelven a la carga en Ni que fuéramos. El nuevo Sálvame se convirtió en uno de los bombazos del final de la pasada temporada. Los ex colaboradores del extinto programa de Telecinco volvieron pisando fuerte con su nuevo formato a través de las nuevas plataformas y finalmente en también en la televisión convencional. Así pues María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros y compañía regresan con su segunda temporada en septiembre. Tal y como hacen sus rivales lo hacen con caras nuevas y muchas novedades.

Los propios colaboradores se han encargado de anunciar en sus redes sociales la vuelta del espacio de Quickie, que promete nuevos seriales como las reveladoras confesiones de Marta Riesco sobre Antonio David Flores o el enfrentamiento de Terelu Campos con sus ex compañeros de Sálvame.

Mara Riesco durante la entrevista a Marta Riesco en Ni que fuéramos / Quickie

El mensaje de María Patiño

La presentadora del programa, María Patiño ha sido una de las que más detalles ha ofrecido sobre la nueva temporada de Ni Que Fuéramos. La ex presentadora de Socialité, entre otros, ha puesto luz sobre el rumbo que cogerá el programa tras el verano.

“Hacía tiempo que no tenía tanta ilusión de cara a una nueva temporada. Voy a por todas, aviso", reflejó María Pariño sobre sus ganas de volver a la carga e intentar ser la bandera de la prensa rosa.

"Es que me muerdo la lengua pensando en aquella compañera que me dijo 'María, ahorra que estarás un tiempo en el destierro'. No tuve ni tiempo para llegar... Gracias al público. Nos veremos en TEN, y en algún lugar más", añadió Patiño sobre la nueva temporada de Ni Que Fuéramos.

Fichajes Polémicos y viejos conocidos.

El desembarco de Ni Que Fuéramos en Ten devolvió a la primera plana a rostros familiares como Patiño, Esteban, Matamoros, Kiko Hernández, Victor Sandoval, Lydia Lozano o Chelo García Cortés. También Marta Riesco supuso la vuelta de una de las personalidades de la prensa rosa en los últimos tiempos.

No obstante como si fuera un equipo de cualquier deporte han aprovechado el verano para renovar y reforzar su plantilla con caras nuevas.

Aunque estaban ya anunciadas hace tiempo por los propios colaboradores. Os recordamos los dos grandes nombres que participarán esta temporada. En primer lugar se trata de una de las colaboradoras más polémicas de la televisión. Aída Nizar vuelve a la televisión con Ni que fuéramos.

El otro fichaje es otro viejo conocido del mundo del espectáculo en general. Se trata de Pipi Estrada. El también colaborador del Chiringuito de Jugones vuelve a la prensa rosa de la mano de los ex de Sálvame. Ya queda nada para que empiece la nueva temporada.