Adiós a la ropa con mal olor al sacarla de la lavadora: el remedio con el que no tendrás que volver a poner a limpiarla

Poner lavadoras es una tarea ineludible que tenemos que no podemos perder de vista si queremos tener fondo de armario preparado, y cuantos más seamos en casa, con más razón. A pesar de ser una tarea que parece sencilla, hay que tener varios factores en cuenta: el color de las prendas que queremos limpiar cada vez, el programa, la cantidad de detergente y suavizante, el estado de nuestro electrodoméstico...

Por no hablar de los disgustos provocados por esos descuidos que hacen que toda la ropa limpia pase tiempo de más dentro de la lavadora y el mal olor termine impregnándose. Y es que la humedad se convierte en seguida en un enemigo insalvable de la ropa si no la tendemos lo antes posible. Por eso, es imprescindible que, en cuanto oigas el programa terminar, pongas la ropa a secar y aproveches ese perfume tan agradable que desprende la ropa recién limpiada. Ojo, porque la humedad no es el único motivo por el que tu colada recién hecha puede incluso oler peor que cuando echaste todo a lavar.

¿Por qué puede producirse esto? La respuesta es muy sencilla: tu lavadora puede estar sucia. Es muy fácil que, con el tiempo, en el tambor y en el filtro se terminen acumulando restos de exceso de producto de limpieza que se solidifica y causa esos edores. Por eso, es igual de importante limpiar de manera frecuente la lavadora que vaciar el cesto de la ropa sucia. Lo único que tienes que hacer es sacar el filtro de la lavadora con cuidado (a poder ser con ella desenchufada) y limpies con conciencia los restos incrustados durante todo este tiempo.

También debes echarle un vistazo al cubo en el que usualmente echas el detergente, ya que seguramente aquí también se hayan producido esas acumulaciones. Por último, el tambor también es una fuente de bacterias; es posible que debajo de la goma del tambor haya acumulaciones de moho. Para acabar con esta suciedad general, basta con echar media taza de vinagre en la cubeta y poner la lavadora a funcionar en un programa a 90 grados.