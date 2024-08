Bombazo rosa: Marta Riesco habla de su futuro embarazo

Sin lugar a dudas uno de los grandes regreso a la televisión española fue el de Marta Riesco antes del inicio del verano. La ex pareja de Antonio David Flores y ex colaboradora de Sálvame revolucionó la prensa rosa después de muchos meses recuperándose de su ruptura sentimental.

Riesco aprovechó el tirón del nuevo Ni que Fuéramos para volver por la puerta grande. La reportera primero concedió una jugosa entrevista sobre las mentiras de Antonio David Flores durante su relación. Más tarde se convirtió en una colaboradora habitual del programa que conduce María Patiño.

A partir de ahí Riesco ha ido ganando presencia en otros espacios, más allá de sus redes sociales. En uno de los podcast en los que ha participado recientemente ha hablado sobre su vida sentimental y, de paso, ha vuelto a hablar de un viejo enemigo.

"No estoy viendo el programa, he estado todo el verano sin ver el programa, no puedo opinar mucho. Jorge es un crack en lo suyo, se sale sea el programa bueno o malo, seguro que Jorge lo está haciendo entretenido. Aunque, sabéis que tengo mis cosas con él, que he contado muchas veces, pero a nivel profesional me parece un crack, siempre lo diré, pero el programa no lo he visto", aseguraba en referencia al nuevo programa de Jorge Javier Vázquez.

Marta Riesco / Iván Carsi

Los planes de futuro de Marta Riesco

Por otro lado Marta Riesco ya ha comentado en alguna ocasión que a nivel sentimental está estupendamente. La colaboradora vive una bonita relación con Alejandro Caraza y en su Instagram ha dado detalles sobre sus planes con su pareja.

"Me siento súper segura con él, nunca he vivido una relación así, ya sabéis que mi anterior relación me daba de todo menos seguridad". "Con Alejandro es todo diferente, nos llevamos súper bien, nos reímos muchísimo, él me está animando un montón todo el rato. Además, ya sabéis que hace más de un mes dejé las pastillas de la depresión, y me alegro de haberlo hecho teniendo al lado a alguien como Alejandro, aseguraba Riesco

Sin embargo el bombazo llegaba al hablar sobre un futuro embarazo: "Me encantaría, ahora mismo lo veo todo claro. Respecto a mi relación estoy súper feliz y súper tranquila, y también estoy muy contenta en el tema laboral". ¿Será esta la primera semilla para un nuevo bebé? Veremos.