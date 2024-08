Hacer esto al salir del supermercado conlleva una multa de la DGT: es una práctica muy habitual

Durante el verano, los viajes en coche se multiplican. Ya sea para ir a la playa, disfrutar de una escapada o para disfrutar de una largo viaje por carretera. Por este razón, durante esta época es todavía más importante recordar los comportamientos que debemos tener en el coche para evitar posibles sanciones al volante.

Una de las más importantes es la postura que lleves en el asiento. Según explica la Guardia Civil, ir mal sentado puede agravar seriamente las lesiones en caso de accidente ya que resta eficacia al cinturón y si salta el airbag por choque, puede provocar lesiones graves en piernas y articulaciones. En este sentido, también es sancionable llevar el respaldo demasiado inclinado.

Otra práctica bastante común entre los copilotos, y no por ello menos peligrosa, es llevar los pies en el salpicadero. Por este motivo, y con el fin de garantizar la seguridad, se sanciona con hasta 100 euros, aunque no supone una pérdida de puntos para el conductor. Pero no son las únicas prácticas extendidas que conllevan una sanción.

Multa por llevar la compra en el asiento

Aunque tengamos interiorizado dejar las bolsas de la compra en el asiento del copiloto cuando viajamos solos, esta conducta puede acarrear una sanción económica. Posicionar la carga de manera indebida en el asiento está sancionado con hasta 200 euros de multa, como recoge el artículo 14 del Reglamento General de Conducción (RGC).

Además, también es sancionable dejar las bolsas del supermercado apoyadas en el suelo, al lado del coche. Siguiendo el mismo artículo del RGC, podría considerarse una obstrucción de la vía que entorpece la circulación, por lo que podría costarte una multa de 80 euros.

Pero todo esto no solo afecta a las bolsas de la compra: llevar regalos, bolsos o mochilas sin estar bien sujetos e inmovilizados puede hacer que te caiga una multa inesperada. Además, colocar estos objetos debajo del asiento también es sancionable. El motivo es que en caso de choque podrían acaban golpeando al conductor o a los pasajeros.