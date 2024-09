Lola Índigo habla alto y claro de su posible relación amorosa con Lali Espósito

Lola Índigo es una de las cantantes más populares del momento. Fue la primera expulsada de Operación Triunfo en 2017 pero su paso por el programa le dio el impulso suficiente para saltar rápidamente a la fama y tener más éxito que la mayoría de los compañeros que llegaron más lejos que ella en la Academia.

Desde el otro lado del charco, en Argentina, triunfa Lali Espósito. La cantante y actriz ganó muchos fans en España por su papel en Sky Rojo o su etapa como colaboradora de El Hormiguero. Tiene una legión de 11,9 millones de seguidores en Instagram.

Los rumores se han desatado en las últimas horas. Los fans tienen cada vez más claro que se están dedicando indirectas en sus canciones y sospechan que pueden mantener una relación amorosa. "¿A esa tía qué le pasa? Me tiene en mejore', no me contesta al WhatsApp. Y ella e' mi leona, ya no quiero un Mufasa. Superestrella, la buscaba la NASA, yeah-yeah", dice Lola Índigo en el remix de M.A. Muchos de sus fans lo han interpretado como una clara referencia de un posible romance con Lali Espósito.

Por su parte, la argentina reconoció que su canción N5 "en cierto modo sí que iba dedicada para ella", aunque "no es por lo que la gente cree". Lali, que es abiertamente bisexual, va con todo en la letra de este tema: "Me la comía (¡chiquita!) siempre a escondidas, es que esa nena está muy buena y me fascina".

Lola Índigo, también bisexual, ha hablado de estos rumores en una entrevista concedida a Yasss con motivo del lanzamiento de 'El Dragón', su tercer disco. "Lali y yo somos superamigas y se empezaron a decir cosas sobre esto", confirmó. No hay noviazgo: "Además, defiendo el hecho de que yo me dé un besito con una amiga no supone que mantenga una relación romántica con ella".

Es más, la andaluza niega tajantemente que las mencionadas frases sean en referencia a su amiga: "De verdad que no he dedicado una canción a Lali ni pensaba hablar sobre eso. Tenía muchas ganas de hablar de la Bresh porque es una fiesta que me une mucho con Argentina y lo quise hacer en femenino por diversidad e inclusión. A los fans les divierte que sea una hipotética respuesta a Lali y a mí también me encanta que piensen así".

Finalmente, la artista reflexionó acerca de lo abierta que es hacia el público y del papel de los medios y sus seguidores: "Hay gente a la que no le gusta hablar de sus cosas y yo hablo de más en algunas ocasiones. Creo que cuanto menos morbo hacemos los artistas de nuestra vida personal, menos morbo genera en los medios de comunicación y los fans".