Nueva pensión para amas de casa: 500 euros y la pueden solicitar su cumplen dos simples requisitos

Son uno de los colectivos más representativos de España. Y a su vez, un de los más invisibilizados. Son las amas de casa, cuya labor no está remunerada pero es mucho más cansada que en cualquier otro trabajo. Y que además requiere de una entrega al 100 por cien en labores de hogar y familiares.

Las amas de casa son personas que se dedican al hogar. Limpieza, tareas culinarias, facturas, cuidado de los más pequeños y de los mayores... Tradicionalmente era una labor reservada, por los roles de género, a la mujer, pero con la modernización de la civilización estas tareas han ido equilibrándose entre hombre y mujer, como debe ser.

Sea como sea, la figura de la ama de casa sigue existiendo y presenta un gran hándicap: al no estar dadas de alta en la Seguridad Social y no tener ningún tipo de contrato de trabajo, no cotizan y no tenían por lo tanto posibilidad de ayudas o pensiones al llegar a los 65 años. Tampoco de paro en caso de parar de trabajar.

Ahora la realidad es un poco diferente. Y es que existe la llamada pensión del Imserso, una pensión no contributiva que se ofrece a este tipo de personas.

Requisitos para pedir la pensión del Imserso

Actualmente esta pensión no contributiva es accesible siempre y cuando cumplas dos sencillos requisitos:

Residir en España, mínimo 10 años en el periodo desde los 16 años y la devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Rentas para 2024 inferiores a 7.250,60 euros anuales.

Si la persona, en este caso, vive además con otros familiares, existen otros requisitos que son necesarios en cuanto a ingresos. Si es convivencia con cónyuge y/o familiares de segundo grado, en casa como máximo ingresos de 12.326,02 euros anuales (dos personas en casa). Si son tres, menos de 17.401,44 euros anuales y si son cuatro, 22.476,86 euros anuales. A partir de ahí, la cifra que podría subir la cantidad sería de 5.075,42 euros por persona adicional.

En caso de residir con algún pariente de primer grado (padres o hijos), los ingresos deberían estar por bajo de los 30.815,05 euros anuales sin son dos; 43.503,60 euros anuales si son tres y 56.192,15 euros anuales si son cuatro. En este caso se sumaría un total de 12.688,25 euros anuales por cada integrante más.