Jesús Calleja se sincera sobre su experiencia con la muerte: “Ni una, ni dos, ni tres...”

Jesús Calleja es uno de los personajes más queridos de la televisión española. El aventurero ha ganado fama en los últimos años con su programa en el que pone a prueba a famosos con deportes que no han realizado nunca y que suponen algún tipo de superación personal.

Calleja vuelve este miércoles 4 de septiembre con una nueva temporada de ‘Volando Voy’. Durante la ronda de entrevistas para promocionar el espacio de Cuatro, Calleja se ha sincerado sobre sus experiencias más duras en la montaña.

En una entrevista en el programa de Carlos Herrera en COPE, Calleja ha hablado de lo cerca que ha visto la muerte en numerosas ocasiones.''¿Has visto morir a alguien en la montaña'", le preguntaba Herrera.

“'Por desgracia, sí. Como tengo una dilatada experiencia en este tipo de montañas (Himalaya), pues no me ha tocado ni una, ni dos, ni tres veces. Me ha tocado ver morir a bastante gente dentro de los pocos que estamos haciendo estas actividades. Y es muy duro'', desvelaba Calleja

"Yo he estado escalando con un griego, nos hemos ido a la tienda de campaña los dos en 8.000 metros y por la mañana él había fallecido. Se murió por la noche y no me enteré'', cuenta el presentador de Cuatro

“Las cosas ocurren de una manera tan dura y violenta que no tienes siquiera capacidad para prestar ayuda. O a veces te encuentras a alguien que no es de tu cordada y es durísimo”, explica sobre cómo sobrellevar este tipo de situaciones en momentos extremos.

“Es un peaje que está ahí. La exploración, la escalada de esas grandes montañas tienen este maldito peaje. No te puedo dar una explicación, no sé la razón del por qué lo hacemos. No la tengo, el caso es que la hacemos”, cierra Calleja sobre por qué tiene ese espíritu aventurero que le lleva a vivir estas situaciones de riesgo.