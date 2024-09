El verdadero e inesperado motivo de la ruptura de Morata y Alice Campello

La separación de Álvaro Morata y Alice Campello ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Desde que el matrimonio anunciara su fin se ha especulado muchos sobre cuáles eran las causas para que una familia tan idílica tal y como mostraban en público y en sus redes sociales había terminado así.

Con el paso de las semanas poco a poco se conocen más detalles de qué ha ocurrido entre Morata y Campello. El futbolista ciertamente vive un momento de cambio tras ganar la Eurocopa, puesto que ha cambiado de aires desde el Atlético de Madrid al AC Milan. Quizá para estar más cerca de sus hijos en el caso de que Alice Campello vuelva a su país.

La conocida periodista Alexia Rivas ha sido la que ha arrojado luz sobre la separación de Morata y de Campello. Precisamente Rivas apunta a que todo arrancó durante la celebración de la mencionada Eurocopa.

Según la información de Alexia Rivas en el torneo se produjo una bronca entre Alice y Morata."En la celebración de la Eurocopa, Alice solo quería que estuvieran en el campo ella, sus hijos y sus amigas. Ni los padres ni la familia de él", explica la periodista.

Asimismo fue tajante a la hora de asegurar que no hay marcha atrás y que os abogados de ambos ya trabajan en el divorcio de “mutuo acuerdo”. Morata pretende que no le falte de nada a sus hijos y a su ex pareja y por ellos sus abogados negocian el mejor acuerdo para toda la familia.