Bombazo a la vista con Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Tras unas vacaciones idílicas en la isla de Ibiza, Alejandra Rubio retomó su trabajo en el programa 'Vamos a Ver'. Según ha confirmado la propia protagonista, pasó unos días con el hijo y Carlos Constanzia.

Alejandra Rubio en 'Vamos a ver' / Telecinco

Días de descanso en Ibiza

Aunque el paparazzi Sergio Garrido ha asegurado que ha notado distante a la pareja durante el viaje, sin embargo, asegura que cuando la pareja sabía que estaban siendo grabados por la prensa, actuaban de manera diferente. “Carlo le hacía más caso al perro que a Alejandra” aseguraba el paparazzi.

En las imágenes que ha proporcionado el paparazzi se ve a la pareja distante durante la cena, ambos sin interactuar y con la mirada en el móvil. Según Alejandra: “Ese día teníamos reservado un restaurante de pasta y estaba cerrado, por lo que nos mandaron a otro de la misma cadena que estaba cerca. La carta no nos gustó y estábamos los dos con el móvil y sin cobertura”.

¿Embarazo o boda?

Cuando la hija de Terelu Campos ha afirmado que “pasó algo muy especial que me guardo para mí”, el presentador no ha tardado en preguntar: “¿Embarazo a la vista?” a lo que no ha respondido. Otra colaboradora le ha preguntado sobre un supuesto anillo, aunque Alejandra de momento se lo guarda para ella.