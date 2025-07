La confesión más íntima de Roberto Leal en Pasapalabra: “Me costó un disgusto”

Pasapalabra no entiende de vacaciones de verano. El programa presentado por Roberto Leal continúa con su programación habitual que tiene enganchado a miles de espectadores cada tarde. A lo largo de estos años, el concurso no ha dejado grandes momentos difíciles de olvidar para la audiencia como la victoria de algunos concursantes en 'El Bote' o escenas entre invitados de lo más sentimentales.

Manu y Rosa siguen con su particular batalla desde hace meses que está haciendo las delicias de la audiencia. Una rivalidad que se siente cada día en El Rosco donde ambos intentan sin éxito llevarse un bote millonario que cambiará por completo su vida.

Un mix de emociones es lo que siente Roberto Leal en cada programa de Pasapalabra. El presentador consigue que invitados y participantes se sientan a gusto y también lleva en su espalda el peso de que la audiencia siga fiel incluso en verano cuando las vacaciones se apoderan de la agenda de media España.

La confesión de Roberto Leal

La pista musical es una de las pruebas más conocidas y "odiadas" de Pasapalabra. El abanico de respuestas en cada opción es tan amplio que en muchas ocasiones cuesta adivinar la canción que está sonando. Tanto Manu como Rosa, los dos concursantes que se encuentran compitiendo por ganar 'El Bote', han manifestado en más de una ocasión la dificultad de conseguir segundos en esta prueba.

En el programa de este miércoles, el protagonista de la pista música fue Roberto Leal que tuvo que recordar una mala anécdota del pasado cuando se encontraba en un karaoke en busca del amor. Carlos Chamarro, uno de los invitados esta semana, se quejó antes del inicio de la prueba porque su contrincante era experto en música: "¿Qué hacemos aquí?".

Laura Moure: Así es la azafata de La Ruleta de la Suerte /

El presentador del programa no dudo en tranquilizarle: "Pero luego no siempre es así...". "Luego abrimos ese melón... Es una canción superbonita del año 1986. Por cinco segundos... ¡Música!", apuntó Leal antes de dar paso a la primera pista de la prueba. "Con esta canción, en un karaoke traté de conquistar a una persona, y no me salió bien... me costó un disgusto", admitió el sevillano antes de decirles: "No es suficiente el ser tu amigo".