Nueva alerta de la Guardia Civil: si te roban dinero de la cuenta puedes denunciar sin ir a comisaría

La digitalización de diferentes tareas cotidianas, como hacer la compra o pagar por internet, está favoreciendo a la expansión de numerosas bandas de estafadores que aprovechan los avances de la tecnología para hacerse con datos o dinero de otras personas. El modus operandi de los delincuentes es sofisticado y comienza con una fase de recopilación de datos.

Utilizando métodos clásicos como las llamadas fraudulentas o las filtraciones masivas de información, estos delincuentes consiguen robar información muy valiosa en apenas segundos. Los estafadores han desarrollado nuevas formas de estafa para que acabemos cayendo en la trampa y puedan acceder a nuestros datos personales o bancarios con facilidad.

Una de las actuaciones más frecuentes por parte de los estafadores es quitar dinero de nuestra cuenta. Cuando accedemos a nuestra aplicación y vemos que hay un cargo fraudulento de algo que no hemos comprado, lo recomendable es acudir a la comisaría más cercana para poner una denuncia e intentar recuperar ese dinero que nos han sustraído.

La Guardia Civil ha compartido un vídeo en sus redes sociales alertando a la población de que ya no es necesario acudir de forma presencial a interponer la denuncia. "Ya puedes tramitar tu denuncia telemática de manera fácil y segura. Si has revisado tus cuentas bancarias y has detectado algún cargo que no has autorizado, ahora ya puedes denunciarlo de forma telemática. Puedes hacerlo desde tu ordenador o tu teléfono móvil sin tener que desplazarte a ningún cuartel", confirma la Benemérita en el vídeo.

"Y si has sido víctima de este tipo de delito, accede a la sede electrónica de la Guardia Civil y denuncia", recomienda la agente de la Guardia Civil en el vídeo de TikTok. Para hacerlo, basta con acceder a la web desde sede.guardiacivil.gob.es o en la web www.guardiacivil.es.