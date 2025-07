Alba Carrillo critica la "facha-da" de Ana Rosa

Ana Rosa Quintana acumula últimamente muchas críticas por su exposición pública y por los constantes cambios de horario de sus programas. En busca de un horario donde pueda ganar a alguien, la presentadora y propietaria de Unicorn Content, que produce buena parte de los contenidos de Telecinco, se ha visto superada en casi todas las franjas. Y todo el mundo que Ana Rosa, aunque está acostumbrada a ello, no lleva muy bien lo de perder con la competencia. A pesar de eso, la última polémica en torno a su figura no ha sido por culpa de sus datos de audiencia. Ni tan siquiera por no hablar en su cadena de los problemas de su marido con la justicia, algo por lo que también ha sido muy criticada. Ha sido por un nuevo enfrentamiento con Alba Carrillo, uno de sus azotes particulares y quien acostumbra a decirle alguna que otra verdad en los últimos años.

Alba Carrillo / Alba Carrillo Instagram

Hace tan solo unos días, Ana Rosa Quintanafue preguntada durante un evento por Alba Carrillo y la presentadora se limitó a decir "¿Quien és?". Es ese dardo hacia la modelo, la presentadora, como hace de forma habitual, se mostró algo altiva y dejó claro que para ella no es nadie. Aunque lo hizo de manera directa y sin rodeos. Después de ese 'zasca', la modelo no se quedó callada y apunto a Ana Rosa.

Comunicado de Alba Carrillo:

"¿Y cómo le explico yo a este ser humano que todos los seres vivismo somos por el mero hecho de existir y merecemos respeto y dignidad?”, ha empezado preguntándose Alba Carrillo en sus stories de Instagram con el vídeo del comentado momento. ¿Cómo le explico quién soy? ¿La que escribió un libro editado por la editorial más prestigiosa del mundo y lo escribió sola? ¿La que fue víctima de sus pocos escrúpulos periodísticos y a quien grabó en una fiesta privada a la que ella misma invitó? ¿La que no ha tenido nunca contacto con Villarejo porque no ha tenido que ‘salvar’ nunca a ningún marido? ¿La que nunca ha dicho que los gaditanos viven de paguitas, pero voy allí a celebrar la boda de mi hijo? ¿La que tuvo que interponer una demanda por su situación laboral en un programa de su productora? ¿La que trabaja en la cadena que te gana todas las mañanas? ¿La que nunca ha dicho que Usera es Chinatown? Y puedo seguir, pero prefiero echarme la siesta. Haznos un favor y vete a la radio. No por edad, no me gusta el edadismo, es porque se te pone un carácter cada vez más agrio y se refleja en tu cara. Ni tu maravillosa estilista, a la que admiro profundamente, puede levantar tu plúmbea facha-da".

Incendio en redes

En el comunicado, la modelo deja dardos sobre muchos temas, y uno de los que más duele a la presentadora es el relacionado con el libro que supuestamente no escribió ella. Pero sobre todo lo que deja claro con sus últimas palabras es que no está de acuerdo con su forma de hacer política usando el periodismo como vía para tomar partido y presuntamente engañar a la audiencia. En ese sentido, Alba Carrillo ya le envió un buen zasca a Ana Rosa Quintana cuando criticó el periodismo que se hacen desde otras cadenas. Mientras tanto, la modelo instaba a Ana Rosa, a quien en redes llaman 'Facha Rosa' con cierto tono jocoso, a hablar de las causas de su marido, relacionado con Villarejo.