First Dates: Cintia casi se atraganta al saber las veces al día que tiene sexo su cita

Las ocurrencias y frases que se pueden escuchar en las citas de First Dates son de lo más variopintas. Sobre todo en lo referente a temas de alcoba, dónde hay conversaciones más que sorprendentes y subidas de tono.

Una de las más picantes de los últimos tiempos fue la de de Cintia y Ángel en la que la manera de romper el hielo y los nervios fue el tema sexo. A partir de ahí, todo fluyó mucho más entre ambos.

Así, Ángel quería saber cuántas relaciones había tenido Cintina. Ella le dijo que solo una, y él explicó que había tenido "cinco o por ahí, pero son pocas".

El momento cumbre de la cita

Cintia se sorprendió, pero la cosa sólo había hecho que empezar. Y es que su cara de asombro se multiplicó cuando Ángel le confesó que "era que no veas... He tenido seis o siete veces sexo al día".

Fue entonces cuando Cintia, totalmente a cuadros, soltó a frase de la noche. "¿Seis o siete veces sexo? Pues deja escocida a la mujer. La deja que, vamos, no puede andar", le respondió.