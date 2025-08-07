First Dates: Cintia casi se atraganta al saber las veces al día que tiene sexo su cita

"¿Seis o siete veces sexo? Pues deja escocida a la mujer. La deja que, vamos, no puede andar", respondió al comentario de Ángel durante la cena

Momento en el que Cintia 'alucina' con el comentario de Ángel.

Momento en el que Cintia 'alucina' con el comentario de Ángel. / Mediaset España

Rosa Campos

Valencia

Las ocurrencias y frases que se pueden escuchar en las citas de First Dates son de lo más variopintas. Sobre todo en lo referente a temas de alcoba, dónde hay conversaciones más que sorprendentes y subidas de tono.

Una de las más picantes de los últimos tiempos fue la de de Cintia y Ángel en la que la manera de romper el hielo y los nervios fue el tema sexo. A partir de ahí, todo fluyó mucho más entre ambos.

Así, Ángel quería saber cuántas relaciones había tenido Cintina. Ella le dijo que solo una, y él explicó que había tenido "cinco o por ahí, pero son pocas".

El momento cumbre de la cita

Cintia se sorprendió, pero la cosa sólo había hecho que empezar. Y es que su cara de asombro se multiplicó cuando Ángel le confesó que "era que no veas... He tenido seis o siete veces sexo al día".

Fue entonces cuando Cintia, totalmente a cuadros, soltó a frase de la noche. "¿Seis o siete veces sexo? Pues deja escocida a la mujer. La deja que, vamos, no puede andar", le respondió.

