La terrible explicación de una doctora sobre la nariz de Lucas, de Andy y Lucas

Hace un tiempo que Lucas, el cantante del famoso dúo Andy y Lucas, lleva preocupado por su drástico cambio de 'look'. El artista se sometió a una operación estética que llamó la atención a sus seguidores, haciéndole viral en redes sociales.

Aunque en un principio aseguró no haberse "hecho nada en la cara", finalmente acabó contando lo ocurrido, dado que era imposible seguir ocultándolo: "Fue culpa mía, no le hice caso a los médicos y no me puse las cremas ni las gasas", aseguró el artista en el plató de 'El Hormiguero'.

Se trataba de una operación estética en su nariz, que no ha parado de cambiar de forma desde entonces. Esto es uno de los factores que más ha llamado la atención los últimos meses, y es que la gente no para de preguntarse cómo es posible que en cada aparición haya cambiado de forma.

Es por este motivo que muchos la han apodado como la nariz "mutante", un fenómeno que los usuarios de redes sociales van comentando cada vez que el artista vuelve a aparecer frente a cámara.

Hace tan solo unos días que hemos podido volver a ver el aspecto de Lucas y, nuevamente, se han notado cambios en su nariz. "Ha mutado nivel máximo", aseguraban algunos usuarios de redes. Pero, esta vez, hay un detalle extra que les ha llamado la atención: una tira adhesiva que cubre los orificios nasales prácticamente en su totalidad.

La explicación de la doctora Yomil Genere

Con la intención de entender qué está pasando con la nariz del cantante, el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles' invitó este lunes a una experta en medicina estética, la doctora Yomil Genere, que explicó el motivo por el que Lucas usa este apósito.

La doctora explicó que la tira adhesiva que lleva Lucas en el vídeo es una "férula nasal posquirúrgica" que sirve "para mantener la nariz en su lugar mientras cicatriza y con esta conseguimos que se mantenga con la forma que se desea".

Además, la especialista opinó sobre si la forma de la nariz de Lucas podrá recuperar su aspecto normal: "Depende de sus expectativas y de cómo evolucionan los injertos que le han hecho y los cuidados. Tiene que esperar a que crezca el injerto. Eso depende de sus cuidados".