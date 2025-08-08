Como en España no se come en ningún lado. Eso está claro. Francia e Italia son los otros dos países en los que mejor se come del mundo, algo que no admite discusión por buenas experiencias que se tengan en otros territorios. Cada Comunidad Autónoma tiene una riqueza gastronómica que firmarían la mayoría de países del planeta, así que queda claro que las opciones son de lo más variadas.

No todo es sentarse a comer en un restaurante y es que la cultura de las tapas es una parte integral de la vida en España. Estas pequeñas porciones de delicias culinarias se han convertido en un símbolo de la gastronomía española, ofreciendo una experiencia única y sabrosa. En este artículo, te llevaremos en un viaje por las 10 mejores tapas de España, que deleitan a los comensales con su sabor, variedad y autenticidad.

Apetecibles pinchos de tortilla de patatas, en una vitrina / Archivo

Estas son las 10 mejores tapas de España

Tortilla Española: La tortilla española es un clásico indiscutible. Esta deliciosa tapa consiste en una combinación de huevos, patatas y en cada vez menos casos cebolla. Su textura suave y sabrosa la convierte en un verdadero placer para el paladar, destacando sobre todo en territorios como Extremadura y Navarra, precisamente los dos que pujan por ser sus 'precursores'. Patatas Bravas: Las patatas bravas son una tapa esencial en cualquier bar o restaurante en España. Se trata de patatas cortadas en trozos pequeños y fritas, acompañadas de una salsa picante y alioli. Es una combinación irresistible que satisface los antojos salados, pero la clave suele estar en la mencionada salsa y es lo que marca la diferencia entre una tapa rica o un 'mata hambre' Jamón Ibérico: El jamón ibérico es una joya culinaria española. Se sirve en finas lonchas y se disfruta por sí solo o acompañado de pan. Su sabor intenso y su textura jugosa hacen que cada bocado sea un verdadero placer. Gambas al Ajillo: Las gambas al ajillo son una tapa imprescindible para los amantes de los productos de mar. Gambas frescas se cocinan en aceite de oliva con ajo y guindilla, creando una explosión de sabores que deja un agradable picante en el paladar. Como con los pimientos del Padrón, las guindillas te pueden saber a poco o generar un mal recuerdo durante un buen rato. Pulpo a la Gallega: Esta tapa gallega se ha ganado el corazón de los comensales. El pulpo tierno se cocina a fuego lento y se corta en rodajas, luego se sazona con aceite de oliva, pimentón y sal. Cada bocado es una mezcla perfecta de texturas y sabores únicos. Se puede servir sobre patata cocida o crema de patata, que combinan perfectamente con este producto. Croquetas: Las croquetas son un clásico de la gastronomía española. Se hacen con una masa cremosa a base de bechamel y se rellenan con ingredientes como jamón, bacalao, pollo, gambas, toro o setas. Son crujientes por fuera y suaves y sabrosas por dentro. Hay auténticos especialistas en crear estos pequeños bocados. Chistorra: Este producto típico de Navarra es una de las tapas más típicas en varios rincones de España. Se trata de un embutido fresco basado principalmente en carne de cerdo y vacuno. Frito o asado, es una maravilla. Queso Manchego: El queso manchego es un tesoro gastronómico español. Este queso de oveja se sirve en rebanadas y se combina con membrillo o se disfruta solo. Su sabor único y su textura cremosa lo convierten en una tapa irresistible. Calamares a la romana: No puede faltar en ninguna carta de tapas este producto. Sea en tiras o aros, combina con todo tipo de entrantes o principales. Incluso sorprende que sea, en bocata, uno de los platos más reconocidos de la "gastronomía madrileña". Ensaladilla rusa: La ensaladilla rusa se inventó en Rusia, pero por un francés llamado Lucien Olivier. Tanto es así, que en dicho país es conocida este planto como ensalada Olivier. Es una de las tapas más clásicas y es raro que no aparezca en la zona alta de todas las cartas de bares y restaurantes.

Croquetas de jamón. / Pixabay

Sea como sea, ten cuidado con el lugar donde te pides una tapa, no sea que te ocurra como a este comensal, quien compartió la factura descompensada por un pincho que indignó a las RRSS.