Este es el sueldo de un conductor de Bolt, Uber y taxi: ¿Quién gana más?

La guerra de los taxistas contra Uber, Cabify y ahora contra Bolt ha estallado por completo. Los taxis reclaman su sitio (el que siempre tuvieron) y, para protestar contra esta nueva compañía llegaron a convocar incluso una huelga.

Todo esto ha explotado tras la llegada de Bolt a la ciudad de Zaragoza, ya que ha sido “la gota que ha colmado el vaso”. Este sector, con Miguel Ángel Perdiguero a la cabeza, reclama que los derechos de los Uber, Cabify y ahora Bolt son precarios y los tachan de “ilegales”. Pero, ¿realmente son así las condiciones laborales de estos conductores?

Un taxista, dependiendo de las horas que él quiera y pueda trabajar, puede facturar entre 3500 y 4500€ por mes. De ahí hay que quitar, por supuesto, el combustible, el seguro –el de taxis tiene un coste que, en muchas ocasiones cuatriplica el de los demás-, la cuota de autónomo y, para muchos de ellos, la licencia y el propio coche. Esto hace que el salario neto se quede sobre los 2000€ aproximadamente, siempre dependiendo de las horas de trabajo y fechas en las que se esté. Puede ser mucho más. También depende de si es dueño de licencia o alquila su coche a un tercero. También muchos taxistas terminan vendiendo su licencia de taxi al jubilarse, logrando un dinero extraordinario muy superior al que se invirtió en el pasado por el documento.

Los taxis sin conductor, más cerca que nunca: empezarán a circular por esta capital europea en 2026 / Uber

La manera de ganarte un salario como taxista o como conductor de Uber es muy dispar. Como taxi ya se ha visto, pero, ¿cuánto trabaja y gana un conductor de Uber? Un conductor de Uber o Cabify gana alrededor de 1400€ brutos mensuales trabajando, eso sí, más de 12 horas diarias.

Esto sucede, entre otras cosas, porque la propia empresa obliga al trabajador a cumplir unos objetivos que, en algunas entrevistas a conductores de dicha entidad, alcanza la obligación de facturar 4000€ al mes. Y, a partir de esos 4000€, se llevan el 40% de lo que facturen extra. Estos conductores son empleados, es decir, no deben pagar nada de combustible ni tienen ningún otro gasto. Aún así estas condiciones dejan mucho que desear.

¿Mejor que Uber y Cabify?

Por último, tenemos la entrada de Bolt, ¿será mejor que Uber y Cabify? Por lo que ha podido conocer El Periódico de Aragón los empleados de Bolt son empleados que, al igual que Uber o Cabify, realizan un horario maratoniano y que, además, pertenecen a una flota de vehículos con un horario que, de alguna manera, está prestablecido.

Además, la compañía estonia no tiene permisos específicos para poder circular por la ciudad de Zaragoza, pero, a través de acuerdos con terceras empresas que poseen licencias, contratan dichas licencias y a sus respectivos conductores. El salario, eso sí, es un poco más alto que el de Uber, pudiendo llegar hasta los 1600/1800€, dependiendo la cantidad de horas extra que hagas.

Imagen de los vehículos de Cabify calcinados en 2017. / EP

Sólo puede captar clientes 'al vuelo' los taxis

Se puede observar que las tres entidades trabajan con contrato indefinido, con condiciones laborales mejorables y con un sueldo que deja mucho que desear para las horas que están obligados a hacer para cumplir los objetivos. Eso sí, es cierto que gran parte de su tiempo lo pasan estacionados, ya que no tienen permiso para recorrar las ciudades en busca de pasajeros "al vuelo". Por otro lado están los taxis, los cuales trabajan y ganan dinero acorde a lo que ellos vean en cada una de sus situaciones y que, además, deben pagar todos los gastos que tienen.