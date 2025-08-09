Los mejores trucos para desatascar la pila de tu cocina sin llamar a un fontanero

El atasco de la pila de la cocina puede ser una de las peores pesadillas de cualquier hogar. No solo puede causar un desorden monumental, sino que también puede ser una fuente de malos olores y, en casos extremos, incluso puede provocar una inundación.

Afortunadamente, hay varios trucos caseros que puedes utilizar para desatascar el fregadero sin tener que gastar mucho dinero en un fontanero. Analizamos los motivos comunes de los atascos de la pila de la cocina y te proporcionamos algunos consejos útiles para desatascarla.

Motivos comunes de los atascos de la pila de la cocina

Si dejas que se acumule la suciedad en tu cocina hay más probabilidad de que se atasque la pila / Pixabay

Hay varias causas que pueden provocar un atasco en la pila de la cocina. Aquí hay algunas de las razones más comunes:

Restos de comida: Uno de los motivos más comunes detrás de los atascos de la pila de la cocina son los restos de comida que se quedan atrapados en la tubería. Si no se eliminan adecuadamente, estos restos pueden acumularse y provocar un atasco. Grasa: La grasa es otro de los motivos más comunes detrás de los atascos de la pila de la cocina. La grasa caliente que se vierte por el desagüe puede solidificarse y obstruir la tubería. Objetos extraños: Los objetos extraños, como utensilios de cocina o juguetes de los niños, pueden caer accidentalmente por el desagüe y obstruir la tubería. Acumulación de residuos: La acumulación de residuos en la tubería con el tiempo puede provocar un atasco en la pila de la cocina. Esto puede incluir cabello, jabón y otros residuos.

Trucos caseros para desatascar la pila de la cocina

El bicarbonato sódico tiene muchos usos, entre ellos desatascar la pila de la cocina / Pexels

Vinagre y bicarbonato de sodio: Una de las formas más fáciles y efectivas de desatascar la pila de la cocina es utilizar una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio. Primero, vierte una taza de bicarbonato de sodio por el desagüe de la pila. A continuación, añade una taza de vinagre blanco. Cubre el desagüe con un tapón de desagüe y deja que la mezcla haga su trabajo durante unos 30 minutos. Después de media hora, retira el tapón de desagüe y enjuaga la tubería con agua caliente. Agua hirviendo: Otra forma fácil de desatascar la pila de la cocina es verter agua hirviendo por el desagüe. Hierve una olla grande de agua y luego vierte el agua por el desagüe de la pila. El agua caliente puede ayudar a disolver cualquier acumulación de grasa y otros residuos que puedan estar obstruyendo la tubería. Bicarbonato de sodio y sal: Mezcla media taza de bicarbonato de sodio con media taza de sal y vierte la mezcla por el desagüe de la pila. Deja la mezcla reposar durante unos 10-15 minutos y luego vierte agua caliente por el desagüe. Jabón para platos: El jabón para platos es otro producto que puede ayudar a desbloquear la tubería de la cocina. Agregue un poco de jabón para platos a la pila de la cocina y deje correr agua caliente durante unos minutos. El jabón para platos puede disolver la grasa y otros materiales que pueden estar causando el atasco. Desatascador de plunger: Un desatascador de plunger es una herramienta que se puede utilizar para desbloquear la tubería de la cocina. Simplemente coloque la ventosa del desatascador sobre la abertura de la pila de la cocina y presione hacia abajo y hacia arriba varias veces para crear presión y liberar el atasco. Gancho de alambre: En caso de que el atasco se deba a la presencia de objetos extraños en la tubería, se puede utilizar un gancho de alambre para intentar sacarlos. Se debe tener cuidado de no dañar la tubería al hacerlo. Sifón: El sifón es una herramienta manual que se utiliza para desatascar la pila de la cocina. Coloca el sifón en la tubería y bombea varias veces para crear un vacío y desalojar los residuos acumulados.

En última instancia, si tu seguro de hogar no cubre estos inconvenientes, tendrás que llamar al fontanero para que ponga fin al atasco. Eso sí, recuerda que lo primordial es prevenir y si evitas que se produzca el atasco no tendrás que buscarle remedio.