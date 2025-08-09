Only Fans: ¿Qué famosos venden su contenido erótico?

OnlyFans continúa creciendo en popularidad. La plataforma que nació como una web de contenido bajo suscripción y exclusivamente para adultos, en muchas ocasiones relacionado con el sexo y el porno, atrae cada vez más a famosos que apuestan por este polémico y cuestionado negocio para conseguir un dinero extra.

Y es que, a pesar que muchos se puedan pensar que esta red social sin censura es sólo para estrellas del porno, la verdad es que cada vez hay más cantantes, modelos, actores, participantes de 'reality show', influencers y otros famosos que se apuntan a esta moda. Algunos muestran sin ningún tipo de pudor cómo mantienen relaciones sexuales mientras que otros simplemente se muestran más ligeros de ropa. No obstante, lo cierto es que muchos se están forrando en OnlyFans.

A nivel internacional, la rapera neoyorquina Cardi B; el actor Tyler Posey de la serie 'Teen Wolf'; la exchica Disney Bella Thorne; y la estrella del pop adolescente Aaron Carter son algunos de los más conocidos.

No obstante, también hay distintas celebridades españolas como la cantante Mala Rodríguez que también tienen cuenta en esta controvertida red social. No obstante, la mayoría son estrellas de concursos de telerrealidad como Mari Cielo Pajares, hija del actor Andrés Pajares y futura participante de 'La casa fuerte'; el ex superviviente Jacobo Ostos, hijo del torero Jaime Ostos; Alberto Santana, Patricia Steisy, Silvia Sicilia y Lola Ortiz de 'Mujeres, hombres y viceversa' (MHYV); la ‘gran hermana’ Amor Romeira; y las presentadoras Daniela Blume y Alyson Eckmann, entre otros. Asimismo, Andrea Gasca y Álex Bueno de 'La isla de las tentaciones' son otros de los que comercializan, a través de una suscripción, fotos y vídeos eróticos por dinero.

Actores y actrices de cine para adultos también cuentan con un perfil en OnlyFans. Es el caso de Apolonia Lapiedra, Nacho Vidal, Allen King y Lucio Saints, entre otros.

Listado de famosos internacionales en 'OnlyFans'

Cardi B.

Tyler Posey.

Bella Thorne.

Aaron Carter.

Tyga.

Blac Chyna.

Amber Rose.

Bhad Bhabie.

Listado de famosos españoles en 'OnlyFans'

Mala Rodríguez.

Alyson Eckmann.

Mari Cielo Pajares.

Daniela Blume.

Nacho Vidal.

Andrea Gasca.

Apolonia Lapiedra.

Jacobo Ostos.

Alberto Santana.

Patricia Steisy.

Silvia Sicilia.

Lola Ortiz.

Amor Romeira.

Allen King.

Lucio Saints.

Álex Bueno.

Cuánto ganan los famosos en OnlyFans

Pero, ¿cuánto llegan a ganar estas celebridades con estos vídeos y fotografías? Es una pregunta que muchos se hacen y que no tiene fácil respuesta dado que depende de distintos factores. En un primer lugar, hay que tener en cuenta que OnlyFans se queda con el 20% de lo generado por el "artista", por lo que el 80% restante es para el creador del contenido.

Asimismo, existen diversas maneras de generar contenido. La más popular es la de suscripción, una cuota mensual fijada por los famosos para los 'fans' que quieran pagar por ver sus fotografías y vídeos eróticos. Por ejemplo, en el caso de Nacho Vidal los suscriptores pagan 16 dólares al mes mientras que para Patricia Steisy, de 'MHYV', el pago fijado es de 49; y, en el caso de Daniela Blume, 22.

Los "generadores de contenido" de esta red social XXX también pueden ofrecer promociones y descuentos. Es decir, los usuarios pueden pagar en el momento tres, cuatro o cinco meses de suscripción en el momento a cambio de un descuento. De igual forma, los suscriptores pueden ofrecer propinas para que las celebridades les envíen fotos, vídeos o conversaciones privadas. La cantidad mínima es de 5 dólares pero no hay máximo.