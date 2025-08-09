Pasapalabra: Descubre cómo puedes participar en el programa

Uno de los programas más seguidos y longevos de la televisión española ha convocado un casting abierto para buscar a nuevos participantes. Pasapalabra, espacio conducido por Roberto Leal, ha iniciado un proceso de selección para encontrar a nuevos concursantes que estén dispuestos a ponerse a prueba para lograr completar El Rosco.

¿Quién será el próximo Orestes? Pues en este artículo te explicamos cómo puedes participar en esa selección que hará Pasapalabra próximamente en nuestro país. No pierdas la oportunidad y toma nota de todo lo que necesitas saber

¿Cuándo es y qué tengo que hacer para ir al casting de Pasapalabra?

El programa ha fijado el día quince de junio como la fecha indicada para ese casting abierto. Durante ocho horas la producción del concurso buscará nuevos concursantes en el Museo Nacional Thyssen de Madrid. El horario será desde la diez de la mañana hasta las 18:00.

Las pruebas que tendrán que pasar los candidatos se componen de dos fases. Primero los posibles concursantes harán una prueba escrita y, más tarde una delante de una cámara como si estuviera en el plató contestando a Roberto Leal.

"Noticia importante. Celebramos un casting abierto para todos los que se quieran presentar. Os esperamos a todos con los brazos abiertos y con el corazón en la mano. Tenemos ganas de conoceros", de esta manera anunció el popular presentador para animar a la audiencia a participar en este proceso de selección.

Esta será la primera vez que el concurso haga un casting abierto a nivel nacional. Los candidatos pasarán por hacer un ‘Rosco’ escrito y después una prueba delante de la cámara desde las diez de la mañana del miércoles.

Es uno de los participantes históricos de Pasapalabra. Orestes Barbero entró en el exclusivo club de los concursantes con más de 100 programas. De hecho es tan exclusivo que solo él y Pablo Díaz han conseguido alcanzar la cifra centenaria. Sin embargo aunque sea un hacha también ha cometido errores imperdonables, bien por la presión o bien que le tocaba fallar ese día.

El formato de Pasapalabra empieza a hacerse repetitivo. O eso consideran, al menos, muchos de los fieles del programa. Las redes sociales están siendo muy críticas en las últimas semanas con la continuidad de Jaime y Orestes, que han batido el récord de duelos del formato. A pesar del alto nivel de ambos concursantes, esta rivalidad empieza a hacérsele monótona a la audiencia.

Antes había más frescura, pues el perdedor del rosco abandonaba el programa y el día siguiente aparecía un aspirante nuevo. Lo cierto es que ahora la batalla se está encarnizando: al tratarse de dos oponentes tan longevos en el formato, ambos tienen ya un importante núcleo de fans. Y la rivalidad se extiende a ellos, que en ocasiones mantienen discusiones muy subidas de tono a través de las redes cuando termina Pasapalabra.