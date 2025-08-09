Polémica gastronómica en València por sus patatas bravas

Las redes sociales han generado una nueva polémica entre sus usuarios sobre una imagen que se ha hecho viral. Habitualmente los debates relacionados con gastronomía tienen una gran acogida en este tipo de redes. Facturas desproporcionadas, críticas de clientes… cada día es una película nueva.

En esta ocasión tiene que ver con la imagen que ha compartido un usuario sobre la pizarra de un restaurante en la ciudad de València. En ese cartel para atraer clientes en el exterior del establecimiento se puede leer: “Bravas veganas de boniato”.

Una práctica habitual e incluso razonable a la hora de ofrecer un buen tapeo y un refresco, con esa ración de patatas bravas. Sin embargo los usuarios se han fijado en el “veganas”, mientras que otros lo han hecho con la salsa.

Por un lado unos usuarios destacaban que no hacía falta llamarlas bravas veganas, ya que las patatas no provienen de un animal. El otro punto de enfado para los usuarios. Si la salsa está bien cocinada, esta lleva caldo de caldo de pollo y por lo tanto dejaría de ser un plato vegano.

El tuit original, que lleva miles de reacciones, continúa siendo el punto de debate para muchos usuarios con mensajes así:

“Osea, me niego, vamos a ver... Que problema tienen las bravas a parte del picante ..”

“No he comido unas bravas en mi vida, no por vegana –aunque tambien– sino por alérgica al huevo. Que especifiquen q son veganas me ayuda muchísimo a mí y a les que sean veganes como a quien tenga alergia a la leche o al huevo, o incluso al pollo, que los hay”

“La estupidez humana está llegando a cotas insospechadas”

“No, las bravas "de verdad" no son veganas, originalmente la salsa es con caldo de carne ,no sé qué os molesta tanto”

“Hemos llegado al punto donde me dan muchísima más pereza los antiveganos que los veganos”

“Porque todo el mundo sabe que las papas sale de la cadera de un ternero”

Los ingredientes necesarios para hacer unas buenas patatas bravas

Las bravas es una de las raciones típicas de toda la geografía española. Se puede acompañar con cualquier cosa y el complemento perfecto para cualquier refresco. Con más razón si además ahora se acerca el buen tiempo.

Ingredientes para hacer salsa brava:

- Cebolla

- Dientes de Ajo

- Cayena

- Pimentón Picante

- Tomate Natural

- Caldo de pollo

- Vinagre de Jérez

- Sal

- Pimienta

- Aceite de oliva virgen extra