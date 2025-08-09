Tamara Falcó celebra sus vacaciones con un 'topless' espectacular

Tamara Falcó es una de las personalidades del año 2022 sin ninguna duda. Sus colaboraciones en El Hormiguero, sus disputas por ejemplo con Jorge Javier Vázquez o su ruptura con Iñigo Onieva dan buena cuenta de que la hija de Isabel Presyler ha sido una de las ‘celebrities’ que han centrado el foco mediático en España.

Aprovechando que llega el frío a la Península Ibérica, Tamara Falcó ha decidido marcharse de vacaciones en busca de algo de mejor tiempo. Así que no se lo pensó dos veces y se fue a las Islas Maldivas con motivo de la celebración de su cumpleaños.

La marquesa de Griñón también ha querido compartir con sus seguidores y seguidoras ese momento tan especial con sus personas más cercanas, además de mostrar el paisaje paradisíaco de las Maldivas.

"Hay destinos que te dejan con ganas de volver siempre. Tal es el caso de las Islas Maldivas. Este año tuve la suerte de ser invitada por Cayetana al nuevo hotel que llevan desde su agencia: Naladhu Private Island. Ha sido un sueño hecho realidad y una forma totalmente distinta de celebrar mi cumpleaños. Además, Cayetana tuvo el detalle de sorprenderme invitando también a mi hermana Ana Boyer y a su familia y también a mi Madre Isabel Preysler. Gracias de todo corazón a todos ellos", explicó la colaboradora de El Hormiguero para sus ‘followers’ en Instagram.

El desnudo de Tamara Falcó para celebrar su cumpleaños

Sin embargo la foto que más ha llamado la atención de esas vacaciones de la hija de Isabel Presyler ha sido un sensual ‘topless’ que ha colgado en sus redes sociales. Falcó, muy sonriente, comparte su día a día de esta manera.