Estos son los motivos por los que hay que debes eliminar las fresas de tu dieta

La fresa es una de las frutas más deliciosas, versátiles y también delicadas que hay en el mercado. Aunque las fresas pueden consumirse todo el año gracias a los invernaderos, estas frutas nacidas en los fresales son más propias de los meses de primavera. Cargadas de vitaminas y minerales, los beneficios del consumo de fresas para la salud son muchos. Pese a sus múltiples beneficios, el consumo de fresas no está recomendado en todos los casos. Sobre todo si llegan de países como Marruecos, donde además de tener peor sabor y calidad, no pasan los mismos controles sanitarios.

Las fresas ayudan a combatir la anemia, tiene una gran cantidad de fibra, son ricas en calcio y potasio y son un tentempié saludable para las embarazadas por su aporte en ácido fólico. También son ideales en aquellas dietas en las que se busque bajar de peso porque tienen muy pocas calorías. De hecho, 100 gramos de fresas pueden rondar las 30 o 35 calorías.

Acerca de la fruta

Esta fruta también puede ayudar a aquellas personas con altos niveles de colesterol y triglicéridos, pues no sólo ayudan a disminuir estos valores, sino que también contribuyen a mantener en el buen estado de los vasos sanguíneos.

No obstante, el consumo de fresas no siempre está recomendado. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de apostar por esta fruta es que se recomienda que procedan de cultivos ecológicos para evitar la presencia de plaguicidas.