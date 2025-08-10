Telecinco la pifia y casi bate su récord negativo

Muchas son las decisiones erróneas que ha tomado Telecinco en los últimos años. No hace tanto, era la cadena líder con diferencia sobre Antena 3 y prácticamente doblando por norma a La1. Ahora es la tercera y empieza a codearse con Cuatro y LaSexta.

Los meses de julio y agosto son muy peligrosos históricamente. Aunque por fortuna para las cadenas que no disponen de ello, este verano no hay Mundial, Eurocopa ni JJOO, algo que otorga una gran ventaja competitiva (previamente subastada) a quien tenga los derechos. Digamos que estos meses de julio y agosto, todos están en igualdad de condiciones, sin hitos tan gigantes como duraderos. Pues bien, Telecinco se la está pegando más de la cuenta.

Rociito, preparando la emisión de su docuserie / Telecinco

Los males de la cadena llegaron con Rocío Carrasco

Desde que se emitió la polémica 'docuserie' de Rocío Carrasco, más por la forma que por el fondo, se produjo una cascada de acontecimientos negativos. La audiencia orotgó grandes números en la primera emisión e incluso en el segundo capítulo, pero la cantidad de denotaciones políticas y mentiras generadas en dicho espacio, causó un gran rechazo. Eso sí, ella se llevó un dineral con su show. El share se esfumó de la noche a la mañana y personajes como 'Rociíto', Carlota Corredera o Belén Ro fueron muy criticados por su radicalidad. Como si fuera la primera vez que salen en televisión comportándose así. El despido fulminante (e ilegal) de Antonio David y culpar a la mayoría de jueces de no impartir justicia en los juicios que perdió (casi todos) la famosa ante su exmarido, no ayudaron a la credibilidad.

Se silenció toda voz crítica e incluso se omitieron todas las contradicciones que había demostrado el polígrafo de la misma cadena en el pasado. El gallinero en que se convirtió el plató supuso una caída bestial de audiencia que arrastró a toda la cadena. Hasta el punto de que se terminó cancelando Sálvame, que ya se sabe que vive del rebufo del resto de programas de telebasura.

Tres años de crisis en Telecinco

Todo esto fue en verano de 2022 y ahora, tres años más tarde, ha llegado a presentar unos datos de 6,6% en cuota de pantalla, casi la mitad que Antena 3 y La1. Y muy cerca del 6,2% de Cuatro o el 5% de LaSexta. Este sábado 9 de agosto se apostó por una película española de relleno (El cuaro pasajero) y el fiasco fijó el share en un paupérrimo 5,9%. La reposición del infumable programa de Dani Martínez (El Gran Show) que se sabía que iba a fracasar antes de debutar, marcó un 4,6%. El chico es majo, pero ya dejó claro en el pasado que no puede pasar de ser colaborador. Mientras, los Informativos de las 15h se fijaron en un 6,4%.

Dani Martínez, durante 'El Gran Show' / Telecinco

Para hacernos una idea y dejar claro para qué sirve la cadena, el programa Fiesta fue lo más visto del día en Telecinco con un 8,1%, también lejos de sus rivales. Mucho tiene que cambiar en Mediaset, ya que incluso el precio de sus acciones se encuentra como en 2020, casi en la mitad que en sus máximos de 2021.