Adiós a los mosquitos en la habitación: el vaso que debes colocar al lado de la ventana para evitar que entren

Los mosquitos y los insectos pueden resultar muy molestos, especialmente con altas temperaturas, cuando tienden a ser muy activos. Afortunadamente, existen remedios naturales para mantener a raya a estos molestos huéspedes sin necesidad de utilizar productos químicos perjudiciales para la salud y el medio ambiente. A continuación, veremos algunos de los métodos naturales más eficaces para mantener a estos insectos alejados de su hogar.

Una de las opciones más populares para ahuyentar mosquitos e insectos de forma natural son los aceites esenciales. Citronela, árbol del té, geranio, lavanda y eucalipto son algunos de los aceites esenciales más utilizados como repelentes. Puedes mezclar unas gotas de estos aceites esenciales con agua o aceite para crear tu propio difusor de aromas y rociarlo en la habitación para ahuyentar insectos y mosquitos.

Mosquitos. / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

Los mosquitos tampoco soportan el olor de algunas plantas aromáticas. Así que otra buena opción puede ser plantar albahaca, menta, tomillo, lavanda y romero en tu jardín o colocar plantas en tus ventanas para ahuyentar a los insectos. También puedes poner unas cuantas hojas de estas plantas en una botella de agua y rociarlas en el porche o dentro de casa.

Un remedio natural eficaz contra los mosquitos

El vinagre de sidra de manzana es un potente repelente natural de insectos. Puedes crear una solución mezclando agua y vinagre de manzana. Esta solución también puede utilizarse en animales de granja para ahuyentar las moscas.

Si quieres potenciar todavía más el efecto, puedes añadir canela a la mezcla. Mezcla una taza de vinagre de sidra de manzana, media taza de agua y 15 gotas de aceite esencial de canela en una botella con pulverizador. Cuando hayas terminado, agita bien la botella para mezclar bien los ingredientes.

Pulveriza la solución de vinagre de sidra de manzana y canela en las esquinas de la casa, donde suelen formarse los insectos. Esta solución de vinagre de sidra de manzana es muy eficaz contra todo tipo de bichos: moscas, mosquitos, hormigas y otros insectos comunes.