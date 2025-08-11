¡Bombazo! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez darán el paso más importante de su relación en el futuro. La influencer ha revelado una imagen en su perfil de Instagram que ha desatado la locura entre sus seguidores. Una publicación que desvela los planes de boda de jugador del Al Nassr y de la española, después de muchos años de noviazgo y de tener ya hijos en común.

En la foto se pueden ver las manos de Cristiano y de Georgina, en uno de los dedos de esta se puede ver un anillo de pedida. Una publicación que la influencer acompañó con este texto tan relevante y aclarador: “sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. Evidentemente las reacciones no se hicieron esperar y rápidamente la imagen se llenó de comentarios de enhorabuena y de felicitaciones a la pareja por celebrar su amor con este próximo enlace matrimonial.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez / SD

Ahora mismo se desconocen más datos sobre esta futura boda, ya que ha pillado a todo el mundo por sorpresa, incluso a familiares y a amigos de ambos en Portugal y en España. De hecho esa es una de las grandes cuestiones... ¿Qué país a cogerá la boda? Seguro que en las próximas semanas se conocen más detalles.

Cristiano y Georgina: una gran familia a prueba de críticas y desgracias

El futbolista y la influencer se conocieron en 2016 desde entonces han ido forjando una gran familia, ahora ya en Arabia Saudí por las obligaciones futbolísticas de Cristiano Ronaldo. El portugués y Georgina han estado espuestos a las críticas durante todos estos años, sobre todo, por la serie de Netflix de la española o por la forma de ser del propio Cristiano.

Pese a ello Cristiano y, ahora Georgina, siempre han demostrado la importancia de la familia, donde la hermana del jugador y su madre son fundamentales. Asimismo la llegada de los dos hijos que tienen en común Cristiano y Georgina también ayudó a formar esa familia.

Asimismo también vivieron toda una desgracia familiar, ya que en el nacimiento de Bella Esmeralda murió su hermano Ángel, un palo terrible para ambos. “No hay explicación para esto. Me ha traído mucho amor, pero también mucha oscuridad. Mis amigas han estado a mi lado, Cristiano también. Gracias a Dios he tenido la suerte de poder compartir esta tragedia con esta gente, con mi gente. Eso es lo que me ha ayudado”, aseguró en su momento Georgina en una entrevista en El Hormiguero con Pablo Motos.