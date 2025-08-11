El hecho que confirma la relación de Nicki Nicole con Lamine Yamal

Nicki Nicole se convirtió en una de las protagonistas inesperadas del Trofeu Joan Gamper 2025. La artista argentina, con más de 21 millones de seguidores en Instagram y un enorme impacto entre el público joven, acudió al Estadi Johan Cruyff para presenciar el amistoso Barça–Como… pero no lo hizo de cualquier forma. Llegó luciendo la camiseta azulgrana de Lamine Yamal, el joven talento de Rocafonda con el que, según los rumores, mantiene algo más que una amistad.

La escena no pasó desapercibida. Acompañada por tres amigos (entre ellos Bizarrap), todos con la misma elástica de Lamine, Nicki entró por la zona VIP y se ubicó en un lugar privilegiado para seguir el último partido del Barça antes de LaLiga. Un gesto interpretado por muchos como un guiño directo al futbolista, que a sus 18 años es ya una de las grandes estrellas del club.

Una amistad que no deja de dar que hablar

No es la primera vez que Nicki y Lamine comparten momentos. La cantante estuvo en la fiesta privada que el jugador organizó por su mayoría de edad el pasado 12 de julio en la comarca del Garraf. Una celebración íntima entre amigos cercanos en la que quedó patente la complicidad entre ambos. Desde entonces, varios medios han especulado con la posibilidad de que su vínculo vaya más allá de lo amistoso.

La presencia de Nicki en el Gamper ha sido la chispa que ha avivado aún más las teorías en redes. Fotos, vídeos y comentarios se han multiplicado, con miles de interacciones y debates entre fans que analizan cada gesto.

Lamine brilla en el césped, Nicki en la grada

En lo deportivo, el Gamper fue la carta de presentación oficial del Barça 2025/26 bajo las órdenes de Hansi Flick. Lamine Yamal, igual de enchufado que siempre, volvió a brillar sobre el césped. Pero fuera del terreno de juego, la imagen de Nicki Nicole animando con su camiseta fue, sin duda, uno de los momentos más virales de la noche. Además, tras uno de sus goles, el extremo envío un beso a la grada donde estaba situada la prestigiosa cantante argentina.