¿Te pueden multar por ir sin camiseta por la calle?

Las altas temperaturas, con mayor o menor intensidad, nos acompañarán durante muchos meses del año. En España, tanto hace siglos como a día de hoy, hemos vivido días de altísimas temperaturas impropias de la época del año. Entre el subidón de grados y la operación bikini de turno, muchas son las personas que no encuentran el momento de quitarse capas de ropa. Para combatir el calor podemos decir que vestir ropa fresca, beber líquido y andar por la sombra son grandes consejos, pero hay quien quiere más y decide quitarse la camiseta. ¿Te pueden multar por ir con el torso al aire por la calle? Sí, te lo explicamos.

Lo primero es dejar claro que no existe una ley nacional que multe el pasear sin camiseta por la ciudad, alejado de playas, piscinas o recintos en los que tenga sentido práctico. Todo depende de los Ayuntamientos. Ahora bien, son precisamente algunos lugares costeros los que se pusieron firmes hace poco más de un año al respecto. En la Comunitat Valenciana, sin ir más lejos, Alicante decidió publicar la Ordenanza de Convivencia Cívica en la que se amenazaba con multas de hasta 750 euros. “Ir desnudo o con el torso totalmente desnudo por la vía pública, salvo en las playas, paseos marítimos colindantes, piscinas u otros espacios donde esté expresamente autorizado”, reza el escrito. La Comunitat intentó algo similar para todo el territorio, pero finalmente sólo afectó a la entrada en los locales (salvo la mencionada Alicante).

Cuidado en Barcelona

Barcelona es otra ciudad en la que se pueden imponer multas de hasta 500 euros. En Salou, la policía municipal te avisará para que te pongas una prenda superior en caso de que te encuentres en la zona más urbana. Si no les haces caso, te pueden caer entre 100 y 300 euros.

Grupos de jóvenes festejan la Noche de San Juan en una playa de Valencia, distinta a la de la agresión sexual. / Fernando Bustamante

En la Playa de Palma, en Baleares, no se permite ir sin camiseta fuera de la playa o el paseo marítimo. Algo más de 100 euros te pueden recetar. Por otro lado, en Marbella puedes ser sancionado con multas entre los 300 y los 750 euros por ir sin camiseta donde no toca. En Málaga ocurre algo parecido. Lo mejor es quitarte la camiseta en una de las mejores playas de la Comunitat Valenciana.